La procura di Genova sta indagando 20 persone e la società Autostrade per il crollo del

Ponte Morandi - 20 indagati dalla procura di Genova. E c’è anche la Società Autostrade : Venti indagati tra il personale di Società Autostrade, Provveditorato, Spea (Gruppo Atlantia) e Direzione vigilanza del ministero delle Infrastrutture. E poi due Società. A meno di un mese dal crollo del Ponte Morandi sull’autostrada a A10, la procura di Genova ha iscritto i primi nomi nel registro. L’indagine si estende anche a Società Autostrade (per il codice 231 sulla responsabilità degli enti) e Spea Engineering che hanno tra i ...

Fondi Lega - il Riesame di Genova accoglie il ricorso della procura : confermato il sequestro di 49 milioni di euro : Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l’ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Al momento i Fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco più di ...

Genova : in procura elenco di chi sapeva. L'ira sfollati in Consiglio : 'Vogliamo una casa, veniamo noi prima delle imprese e della viabilità' protestano durante il Consiglio congiunto Regione-Comune -

Fondi Lega - il procuratore di Genova : “Se il partito cambia nome non potremmo recuperare i 49 milioni” : “Se i giudici accogliessero la nostra linea procederemo con il sequestro fino a quando ci saranno soldi disponibili sui conti della Lega ma se viene creato un nuovo partito non potremmo aggredire i versamenti futuri“. Lo dice il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in una intervista al Corriere della Sera. Il riferimento è per quanto dichiarato da Giancarlo Giorgetti a Peter Gomez. “Se il tribunale del Riesame conferma la ...

Crollo ponte Genova - procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

