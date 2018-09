eurogamer

: Da grandi fatiche derivano grandi ricompense #LaMulana2 #recensione - Eurogamer_it : Da grandi fatiche derivano grandi ricompense #LaMulana2 #recensione - Everyeye : La Mulana 2 Recensione: un Metroidvania 2D a colpi di frusta -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Sulle orme di Indiana Jones e Lara Croft, ma anche di Rick Dangerous (100 punti a Griffondoro e a chi se lo ricorda), il primo La-uscì la bellezza di 13 anni fa come titolo freeware. Ne venne realizzato un remake qualche anno dopo, che oltre ad aggiornarne il comparto grafico bilanciò meglio il gameplay. Gli annali ricordano anche un'edizione EX per PlayStation Vita, che però in pochissimi hanno giocato. Il sequel ufficiale venne messo in cantiere nel 2014 con una campagna Kickstarter che si concluse con successo. Purtroppo per vederne i risultati i 5.200 "backers" hanno dovuto attendere ben quattro anni.Ed eccoci ai giorni nostri, La-2 è finalmente disponibile, per la gioia dei fan del primo capitolo. Dietro all'altisonante dicitura di "Action Archaelogical Ruins Exploration Game" si nasconde un platform-adventure che possiamo tranquillamente inserire nello stesso ...