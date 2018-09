La morte di Dolores O’Riordan dei Cranberries è stata un incidente

“La vera causa della morte ”. Dolores O’Riordan - la scoperta arriva solo ora : Un dolore ancora fresco quello legato alla scomparsa della cantante Dolores O’Riordan, inconfondibile con la sua voce meravigliosa che l’aveva resa famosa in tutto il mondo. Un lutto improvviso che aveva particolarmente colpito anche i tanti colleghi pronti a tributarle toccanti omaggi. Ora, ecco emergere la verità sulla sua fine: la cantante è morta annegata nella vasca da bagno in seguito a un’intossicazione da alcool. ...

Le cause della morte di Dolores O'Riordan : intossicazione da alcol e annegamento nella vasca da bagno : È stata un' intossicazione da alcol ici, con il conseguente annegamento nella vasca da bagno , a causare nel gennaio scorso la morte a Londra di Dolores O'Riordan , cantante della band irlandese dei Cranberries. Lo si è appreso oggi di fronte alla Westminster Court, dove il coroner incaricato di condurre gli accertamenti di medicina legale sul caso ha presentato i risultati della sua indagine. Si tratta dunque di una morte accidentale ...

Il Segreto Anticipazioni 30 agosto 2018 : Dolores disperata per la morte di Pedro : La notizia della morte del Miranar manda tutti nello sconforto. Anche la sua ex moglie, nonostante il rancore per il divorzio, dimostrerà di essere sinceramente addolorata.