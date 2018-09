La moglie di Bode Miller posta la foto del ritorno a scuola | dopo la morte della figlia

La moglie di Bode Miller ha postato un emozionante scatto del ritorno a scuola dei figli : "È stato il primo giorno di scuola dei nostri figli. Lo attendiamo sempre con entusiasmo. Ma tutto quello che riesco a vedere in questa foto è la faccia di Nash e il vuoto gigante rispetto allo scatto dello scorso anno". Nell'immagine immortalata nel 2017, quello spazio ora rimasto vuoto era occupato dalla piccola Emeline Gier, la figlia di Bode e Morgan Miller, morta affogata in piscina a 19 mesi. La mamma della piccola ha postato ...

“State attenti - nostra figlia è morta così”. Il racconto di Bode e Morgan Miller. Il famoso campione e sua moglie pubblicano un post straziante : Nessun dolore può essere così grande come la morte di un figlio. Ed ecco quindi che a distanza di poco tempo dal tragico evento, Morgan Miller torna a parlarne per raccontare come sono andate veramente le cose e per dire a tutti cosa si deve assolutamente evitare per non ritrovarsi a vivere un’esperienza così drammatica come quella che ha vissuto lei con suo marito Bode. Una foto straziante della figlia moribonda e un appello ai ...

Tiene fra le braccia la figlia che muore : l'immagine straziante condivisa dalla moglie di Bode Miller : Un'immagine devastante quella condivisa dalla moglie di Bode Miller, la cui figlia è morta a soli 19 mesi affogando in una piscina. La foto mostra la donna tenere in braccio la bambina intubata, quando ancora i medici stavano provando a salvarle la vita. La mamma è una maschera di dolore. Accanto all'immagine una didascalia straziante:"Vorrei poter avere un altro giorno per tenerti, ma fino a quel giorno, continuare a aiutarmi e a ...

Bode Miller - la moglie racconta la tragedia : “Vidi mia figlia di 19 mesi galleggiare in piscina” : L'ex campione di sci e la moglie Morgan raccontano i tragici momenti della morte della piccola Emmy in una trasmissione della Nbc. La coppia ha voluto affrontare le telecamere per "accrescere la consapevolezza degli altri genitori e fare in modo di prevenire drammi come questo".Continua a leggere

Bode Miller - la moglie racconta l'incubo : 'Vidi mia figlia di 19 mesi galleggiare in piscina' : Una tragedia che lei stessa sui social definì un 'assassinio silenzioso' e che ora si auguri non capiti più a nessun'altra famiglia al mondo di provare un così grande dolore.

«Ho visto il corpo mia figlia galleggiare in piscina» - le parole choc della moglie di Bode Miller sulla morte della figlia : ... @MillerBode, in data: Giu 11, 2018 at 4:07 PDT Una tragedia che lei stessa sui social definì un 'assassinio silenzioso' e che ora si auguri non capiti più a nessun'altra famiglia al mondo di provare ...

La moglie di Bode Miller racconta il tragico giorno in cui vide la figlia "galleggiare in piscina" : I coniugi Miller erano a casa dei vicini quando si accorsero che la porta era aperta. A quel punto Morgan ebbe un "tuffo al cuore", ha raccontato nell'intervista a Today, il programma della Nbc. L'ex campione di sci Bode Miller e sua moglie hanno parlato per la prima volta in pubblico dell'annegamento della loro Emiline Gier, di 19 mesi.La donna ha raccontato i dettagli di quel tragico giorno. La coppia si trovava a casa dei vicini per una festa ...

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

"Non deve succedere più" - lo strazio della moglie di Bode Miller per la figlia : Sono passati 37 giorni da quando ho perso la mia bambina ". E' un messaggio straziante quello che Morgan Beck , moglie del campione olimpico di sci Bode Miller, affida ai social per ricordare la ...