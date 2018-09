«La mia verità» | Sarri racconta l' addio al Napoli sul Mattino in edicola venerdì 7

F1 - l’indizio di Raikkonen sul suo futuro : “la mia autobiografia legata al ritiro? Ecco la verità” : Il pilota finlandese ha parlato nel corso del F1 Milan Festival, sottolineando come il fatto di aver scritto un’autobiografia non abbia nulla a che vedere con il suo futuro La sua autobiografia non è un modo per dire addio alla Formula 1, anzi. Kimi Raikkonen mette le cose in chiaro e, in occasione del F1 Milan Festival, non si sbilancia circa il suo immediato futuro. Stefano Porta/LaPresse Il rinnovo è nell’aria ma ...

La verità nascosta di Romy Schneider "mia madre faceva sesso con Hitler" : Lei non c'è più da 36 anni ma il suo segreto inconfessabile è registrato su un nastro, una vecchia intervista che il prossimo 16 settembre verrà trasmessa in un documentario della tv tedesca Arte e ...

Diciotti - il capitano : "Quante bufaleEcco tutta la verità sulla mia nave" : Il caso Diciotti si arricchisce di un nuovo inatteso tassello. Il capitano di fregata Massimo Kothmeir, che il 6 aprile ha assunto il timone della nave attualmente bloccata nel porto di Catania, svela la reale situazione a bordo Segui su affaritaliani.it

La verità di Rocco Siffredi : "Ho tradito mia moglie con le prostitute" : "Mia moglie sa che purtroppo l'ho tradita con delle prostitute. Se sei uno abituato a fare sesso tutto il giorno, diventa quasi un bisogno fisiologico. Anzi di più: una vera e propria droga. E io lo ammetto, sono stato parecchio dipendente dal sesso. Chi va su un set se ne accorge. Ci sono le luci, i tempi da rispettare, un mucchio di persone. Si va, si scopa e si riparte. Uno stop and go che nella vita reale non esiste". Lo ha svelato Rocco ...

Rocco Siffredi e le corna - l'inconfessabile verità : 'Quando mia moglie mi ha detto che...'. Dramma sessuale : Parliamo di corna, Siffredi? 'Forse è meglio che ci vediamo'. La faccio chiamare da un collega? 'Nooooo. Le cose a tre non mi piacciono. Sono un romantico'. Tra corna, ipotesi a tre e insospettabili ...

Filippo Nardi : tutta la verità sulla mia Depressione : Filippo Nardi torna a parlare del suo momento di crisi: nuove rivelazioni dopo l’Isola Filippo Nardi ha partecipato all’Isola dei Famosi per liberarsi. L’ex naufrago ha infatti avuto modo di affrontare alcune delicatissimi situazioni. Solo e lontano da tutti, l’ex gieffino è riuscito a superare uno dei momenti più bui della sua vita, guardando in faccia i suoi stessi errori. Ora, Nardi cerca di stare vicino a suo figlio e di trasmettergli ...

La mia militanza è il racconto di verità : Marco. Fausto. Marta... Testimoniare le loro storie è già un atto di disobbedienza civile e di attivismo politico E' ora di fare l'autopsia del presente: «Salvini non è la malattia: è solo il marcatore»"

Luigi di Maio : tutta la verità sugli uomini della mia scorta : Luigi di Maio approfitta delle telecamere di In Onda per raccontare la verità sui due carabinieri scelti come scorta personale 10 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Epidemia di fake news scatena populismi e minaccia la scienza : l’appello di Ilaria Capua per fermare sul nascere l’era della post-verità : “I movimenti populisti producono soluzioni semplificate a problemi complessi”, mentre “l’era della post-verita’ contribuisce a questo quadro dando piu’ valore al sensazionalismo e alle opinioni piuttosto che ai fatti”. Lo denuncia Ilaria Capua che nel saggio “Discovering Invisible Truths”, pubblicato sull’ultimo numero del Journal of Virology, lancia un appello a tutto il mondo ...

Paolo Bonolis - la verità della moglie sull'aereo privato : 'mia figlia ha problemi motori' : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, torna a parlare delle critiche e delle polemiche scoppiate sui social dopo le sue foto sull'aereo privato, le quali hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. In moltissimi si sono scagliati contro la Bruganelli, ritenendo che con questo modo di fare tendesse a mettere in evidenza e bella mostra la propria ricchezza, facendo fare brutte figure a suo marito Paolo. Ma Sonia non ci sta a queste ...