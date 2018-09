La manovra d' autunno | ecco cosa sappiamo | dalla flat tax alle pensioni

manovra e rating - le 4 date chiave dell’autunno caldo dell’Italia : Prima toccherà al governo comporre il complesso puzzle della legge di bilancio, poi arriverà la risposta delle agenzie di rating , che peserà non poco sull’andamento dello spread. Tra fine settembre e fine ottobre il governo italiano si gioca una partita decisiva con il mercato e le agenzie di rating ...

Dati grigi sul lavoro. Attesa per la manovra d'autunno : Negativi anche i Dati Istat sul lavoro, che parlano di una riduzione di 28 mila occupati e un aumenti del popolo degli inattivi, a luglio 89 mila. C'è n'è abbastanza insomma per non stare tranquilli -