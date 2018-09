La fuga dei migranti da Rocca di Papa | sono diretti in Germania o Francia

Susanna Camusso - fuga dei lavoratori dai sindacati : la Cgil sull'orlo del baratro : I lavoratori italiani stanno scappando in massa dai sindacati. Secondo l'indagine dell' istituto Demoskopika , negli ultimi due anni quasi 450 mila iscritti hanno abbandonato Cgil e Cisl. La flessione ...

NUOVI IPHONE ED APPLE WATCH - LE FOTO UFFICIALI/ Ultime notizie : trafugati in rete gli scatti dei nuovi device : nuovi IPHONE ed APPLE WATCH, ecco come saranno. Ultime notizie Keynote: saranno presentati il 12 settembre in uno speciale evento APPLE nella sede della multinazionale(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Siria - assedio del regime a Idlib. Allarme per la fuga dei profughi : “In 700 mila pronti a scappare” : A Idlib sono già caduti i volantini dell’esercito Siriano, lanciati dagli aerei, che invitano tutti i combattenti ad «arrendersi» perché niente potrà fermare le forze di Bashar al-Assad. I messaggi hanno creato un senso di angoscia, in città ci sono profughi fuggiti pochi mesi fa dalla Ghoutha Orientale, che ricordano gli stessi volantini caduti po...

Accoltella compagno della ex - rapisce i figli e scappa/ Incidente durante la fuga : grave uno dei bambini : Accoltella compagno della ex, rapisce i figli e scappa: Incidente durante la fuga, grave uno dei bambini. Le ultime notizie sull'aggressione avvenuta a Padova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Sulle rotte dei migranti : la fuga di giovani e donne dal Mali - dai Paesi del Sahel e dal Bangladesh : Mentre rifletto Sulle migrazioni, penso all'Italia, dove sono nata e dove vivo, e all'importanza fondamentale di una politica che trasformi il proprio 'pensiero', vecchio e dannoso per intere ...

Venezuela - forte terremoto di magnitudo 7.3. Panico in un supermercato : il video della fuga dei clienti : Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il Panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che ...

fuga dai Btp. Il Financial Times rivela : "A giugno l'ammontare dei titoli italiani detenuti dai investitori esteri è sceso di 38 miliardi - record storico" : Prosegue la Fuga degli investitori esteri dai titoli di Stato italiani. A giugno l'ammontare di Btp detenuti da investitori stranieri è sceso di 38 miliardi di euro dopo i 34 miliardi di euro di titoli scaricati a maggio. Lo riferisce il Financial Times, citando dati della Banca centrale europea e sottolineando che la cifra rappresenta un record storico."Sospettavamo che fosse proseguita la vendita di debito italiano a giugno da parte di ...

Rom in fuga gettano la slot machine rubata contro l'auto dei carabinieri - poi si schiantano : condannato l'autista : Hanno scaraventato a tutta velocità una slot machine appena rubata contro un'auto dei carabinieri per sfuggire all'arresto. Poi si sono schiantati contro le mura di una villetta di campagna, riuscendo ...

I fornitori Apple progettano la fuga dalla Cina per la guerra dei dazi - : I più grandi costruttori di elettronica al mondo non si faranno cogliere impreparati se la guerra dei dazi tra USA e Cina avviata da Trump si intensificherà. I fornitori Apple hanno già individuato gli stati dove trasferire fabbriche e ...

Spread - investitori esteri in fuga e i Btp pagano tassi d’interesse sempre più vicini a quelli dei titoli greci : I capitali esteri se ne vanno e lo Spread, inesorabile, sale. Che sia a balzi o a piccoli passi, come nell’ultima settimana, la direzione è sempre verso l’alto. In circa tre mesi il rendimento di un titolo decennale italiano è più che raddoppiato, collocandosi ormai sopra al 3%. La differenza di rendimento rispetto al corrispondente titolo tedesco (preso a riferimento in quanto considerato un investimento quasi senza rischio) è passato da 110 a ...

La fuga dei capitali dall'Italia : persi 55 miliardi in due mesi : Negli ultimi due mesi, 55 miliardi di euro hanno lasciato l'italia, sprofondando il nostro Paese in una situazione simile al selloff del 2012. Le vicende legate alla minacciata revoca della concessione ad Atlantia [VIDEO] hanno peggiorato le cose. Una chiara presa di posizione degli investitori La Bce segnalava gia' a maggio un saldo negativo della bilancia italiana di 38.6 miliardi, che nel mese di giugno è sceso di uteriori 16 miliardi. Tutto ...

Colpo dei banditi al Gold Bet : in fuga con il registratore di cassa nel Napoletano : MARANO - Ancora un Colpo dei banditi nella frazione periferica di via Castelbelvedere, a Marano. I malviventi hanno agito la notte scorsa, facendo irruzione in un centro di scommesse sportive, uno dei ...

Pusher preso al party dei bimbi Tenta la fuga in bici tra la folla : Obiettivo garantire la sicurezza delle famiglie e dei bambini felicemente coinvolti dagli esilaranti spettacoli nei luoghi centrali della città, in piazza Mazzini appunto. Nel corso dell'operazione ...

Andrea Bocelli - nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi/ Domestica urla e mette in fuga i ladri : Andrea Bocelli, nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi: Domestica urla e mette in fuga i ladri. Le ultime notizie: a luglio il primo assalto, con la famiglia in casa(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:38:00 GMT)