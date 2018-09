La federazione spagnola stronca Tebas

federazione spagnola approva bilancio di 170 mln di euro : La Federcalcio spagnola (RFEF) ha approvato un bilancio di 170 milioni di euro per il nuovo anno, leggermente superiore rispetto allo scorso anno. “È un budget prudente, c’è una crescita del quattro percento, ma speriamo che con le sponsorizzazioni possiamo migliorare”, ha spiegato il nuovo tesoriere della Federazione, Eduardo Brandés. Inoltre, l’Assemblea Generale ha approvato uno stipendio di 160.000 euro ...