Kevin Spacey | la fine di Frank Underwood Video | il trailer di House of Cards 6 annuncia

Kevin Spacey e Steven Seagal - archiviate due indagini per molestie : Dopo lo scandalo furioso scatenato alla fine del 2017 dalla rivelazione delle molestie sessuali da parte di Harvey Weinstein e di altri personaggi dello spettacolo, su alcuni di loro i riflettori sembrano essersi spenti definitivamente ma, nel frattempo, la giustizia continua a fare il suo corso. E proprio in queste ore da Los Angeles, dove si svolgono la maggior parte delle indagini e dei processi essendo la patria di Hollywood, emergono in ...

Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata : La polizia di Los Angeles ha archiviato un’indagine per stupro avviata nello scorso aprile contro Kevin Spacey perché l’accusa fatta nei confronti dell’attore riguarda fatti avvenuti nel 1992, troppo tempo fa. Spacey ha ricevuto molte accuse di molestie da diversi uomini negli ultimi The post Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata appeared first on Il Post.

Molestie - Robin Wright perdona Kevin Spacey : "Gli va data una seconda chance" : La moglie del premio Oscar nella serie tv 'House of cards', parla in un'intervista delle accuse a Spacey, scaricato da Netflix dopo la bufera sui presunti abusi. "Vedere la propria vita spiattellata ...

Robin Wright ha salvato House Of Cards dalla cancellazione - e su Kevin Spacey : “Merita una seconda chance” : A distanza di due mesi dalla sua ultima intervista, Robin Wright è tornata a parlare di Kevin Spacey e di House of Cards. L'attrice, ora assoluta protagonista nella sesta e ultima stagione della serie Netflix, aveva dichiarato di non conoscere il suo collega al di là della sfera professionale. In una nuova intervista con Net-a-Porter, l'interprete di Claire Underwood spiega in che modo è riuscita a salvare la serie da una potenziale ...

House of Cards - il caso Kevin Spacey ha rischiato di far cancellare la serie : La sesta stagione di House of Cards arriverà con qualche mese di ritardo rispetto al previsto, dal 2 novembre su Netflix negli Stati Uniti e in quegli altri paesi in cui i diritti non sono stati ceduti ad altri, come in Italia con Sky Atlantic che la dovrebbe trasmettere a partire dalla stessa data, come fatto negli anni passati.Come ben sappiamo la sesta stagione, composta da soli otto episodi, sarà l'ultima della serie tv, il primo ...

Robin Wright : «Date una seconda chance a Kevin Spacey» : Robin Wright tende la mano a Kevin Spacey. L’attrice, ex moglie di Sean Penn, è tornata a parlare di quello che era il protagonista, con lei accanto di House of Cards e che è stato allontanato dopo gli scandali sessuali in cui è rimasto coinvolto. «Credo che ogni essere umano», ha detto in un’intervista a Net-a-Porter, «abbia la capacità di rimettersi in piedi. Io credo nelle seconde occasioni o in qualunque altro modo le si vogliano chiamare. È ...

Kevin Spacey - nuova accusa di violenza sessuale - : L'attore, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, sarebbe sotto inchiesta per un altro caso di abusi. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles starebbe esaminando una ...

Per Kevin Spacey una nuova accusa di violenza sessuale - dopo il flop di Billionaire Boys Club : La vita e la carriera di Kevin Spacey ormai sembrano definitivamente in declino. Non bastava il ridicolo incasso del suo ultimo film, Billionaire Boys Club, che nella prima giornata di programmazione al cinema ha guadagnato solo 126 dollari - chiudendo a 450 dollari nel weekend. Dagli uffici del procuratore distrettuale di Los Angeles è spuntata una seconda notifica contro la star (dopo la prima ottenuta lo scorso aprile per un caso di un uomo ...

Kevin Spacey - le accuse di molestie sessuali danneggiano l’uscita del nuovo film : è flop d’incassi per “Billionaire Boys Club” : Le gravi accuse di molestie sessuali che pendono sulla testa di Kevin Spacey si ripercuotono sugli incassi del suo nuovo film: “Billionaire Boys Club” è un flop “Speriamo che le accuse penose relative al comportamento di una persona, sconosciute quando il film è stato realizzato quasi due anni e mezzo fa, non offuschino l’uscita della pellicola. ci auguriamo che il pubblico si faccia un’idea sulle accuse ...

