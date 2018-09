Juventus su Pogba e Chiesa - il mercato è già ripartito (RUMORS) : Juventus a caccia di Pogba e Chiesa ed il mercato riparte. Le indiscrezioni delle ultime ore rilanciano le trattative meno di un mese dopo la chiusura ufficiale del calciomercato italiano. I bianconeri sognano il ritorno del centrocampista fresco campione del mondo che, dal ritiro della Francia impegnata in Nations League, lancia l’ennesimo messaggio per chi vuole farsi avanti. Il rapporto con Mourinho è ai minimi termini e questo sta spingendo ...

Lo United vuole Hernandez - Mou può sacrificare Pogba. E la Juventus... : E, per arrivare al difensore sinistro campione del mondo, Mourinho è pronto a sacrificare Paul Pogba . La Juve monitora...

Pogba alla Juventus? / Ultime notizie : il francese vuole lasciare il Manchester United per tornare a Torino : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: il centrocampista francese Campione del Mondo vuole lasciare il Manchester United e sogna di ritornare a Torino per vincere la Champions League.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:09:00 GMT)

Pogba vuole lasciare lo United e sogna la Juventus : Il Sunday Express riporta stamani la clamorosa ipotesi di mercato. Il francese avrebbe già comunicato ai Red Devils la propria decisione, figlia della presenza di CR7 in bianconero ma non solo

In Gb : "Pogba ha comunicato al Manchester United di voler tornare alla Juventus" : Affare possibile già a gennaio: le nuove regole consentirebbero l'utilizzo del campione del mondo in Champions nella fase ad eliminazione diretta

Juventus - in Inghilterra sono certi : Pogba ritornerà in Italia : I tanti problemi con la squadra di Mourinho potrebbero spingere l'ex centrocampista bianconero a un clamoroso ritorno a Torino Cristiano Ronaldo con figli e Georgina in bianconero. Boom di like su ...

Pogba alla Juventus/ Ultime notizie : frattura con Mourinho - il francese può tornare : Pogba alla Juventus: il centrocampista francese, ormai in rotta con José Mourinho e il Manchester United, potrebbe tornare a vestire il bianconero.

Juventus - blindato Pjanic : non tramonta Pogba - ecco perchè… : NON tramonta Pogba- Non tramonta Paul Pogba in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime news di radiomercato provenienti dall’Inghilterra, il centrocampista francese starebbe premendo per lasciare il Manchester United. Un addio che potrebbe causare un vero e proprio terremoto in quanto il club inglese non avrebbe la possibilità di sostituire il giocatore. JUVE ALLA […] L'articolo Juventus, blindato Pjanic: non tramonta ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a Barcellona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

Juventus da leggenda - niente Pogba? A centrocampo arriva Thiago Alcantara : Una Juventus sempre più ingorda. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e ora che il ritorno di Paul Pogba sembra sempre più lontano, dalla spagna arriva un'ultima voce clamorosa: potrebbe essere Thiago ...

Juventus - ecco il piano : priorità a Pjanic - Milinkovic-Savic prima alternativa. Defilato Pogba : Juventus, ecco IL piano- La Juventus si prepara a vivere le ultime settimane di mercato da autentica protagonista. La società bianconera punterà sul rinnovo di Miralam Pjanic. Il primo obiettivo bianconero resta il rinnovo del centrocampista bosniaco. Contratto che verrà adeguato dai 4,5 milioni attuali, ai 6-6,5 milioni di euro della nuova proposta. Tuttavia le […] L'articolo Juventus, ecco il piano: priorità a Pjanic, Milinkovic-Savic ...

Barcellona-Juventus - gli aggiornamenti su Pogba : TORINO - Il Barcellona continua a lavorare dietro le quinte per preparare il terreno all'assalto a Paul Pogba , centrocampista campione del mondo con la Francia, ormai sempre più lontano dal progetto di José Mourinho e del Manchester United . Nei giorni scorsi erano arrivati i messaggi del giocatore, che ha espresso il desiderio di ...

Pogba e Marcelo potrebbero arrivare davvero alla Juventus (RUMORS) : Pogba e Marcelo potrebbero diventare piste serissime per la Juventus. Il sodalizio bianconero, nella stessa estate in cui ha acquistato Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare altri due colpi di livello altissimo. Senza dimenticare che l'arrivo di Bonucci, scremato da tutte le situazioni ambientali contingenti, rappresenta un'altra iniezione di qualita' alla rosa. Inutile fare giri di parole: Marotta e Paratici, con la supervisione della famiglia ...

Pogba rompe con il Manchester : la Juventus sogna il ritorno del francese [DETTAGLI] : Si profila una settimana intensissima per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, complice il rapporto freddo con Josè Mourinho, vorrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, è forte l’interesse del Barcellona, che lo segue dal 2015, così come della Juventus, il club in cui è ‘esploso’ qualche anno fa. I bianconeri per convincere i Red Devils a far partire ...