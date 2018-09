Juventus | per la difesa obiettivo Milenkovic

Borsa - seduta effervescente per Juventus : TeleBorsa, - Si è mosso in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'EURO STOXX Travel & ...

Giornata in tenuta per il settore viaggi e intrattenimento - +0 - 62% - - seduta effervescente per Juventus : Si è mosso in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell' EURO STOXX Travel & Leisure , che dà ...

Secondo Nielsen Sport 723.525 spettatori medi per Parma - Juventus su DAZN : Parma e Juventus è stata la partita più vista su DAZN nelle prime tre giornate di Serie A TIM, con un'audience media stimata di 723.525 spettatori, e una reach complessiva di oltre 1.083.103 persone raggiunte: lo fa sapere, in una nota, la piattaforma streaming facendo riferimento ai dati Nielsen Sport e sottolineando «u...

Inter - l'ex Materazzi : 'Juventus troppo avanti - due anni per colmare gap' - : 'A quest'Inter serve un pizzico della nostra sana follia -ha affermato Materazzi alla Gazzetta dello Sport-. Nei primi 12-13 Spalletti ha uomini ad altezza Barcellona. Certo mancano i due punti con ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 4a alla 19a giornata : Juventus-Inter il 7 dicembre/ Il periodo natalizio : Serie A, anticipi e posticipi dalla 4a alla 16a giornata: Juventus-Inter il 7 dicembre. Il calendario completo e le date per i due recuperi, leggasi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Juventus - Marcelo sempre più vicino al club bianconero. Tutto è già pronto per il mercato di gennaio : L'affare Marcelo sembrava essere già nell'aria dal mercato estivo ma il mancato addio di Alex Sandro ha congelato la trattativa. Solo momentaneamente, perché il difensore brasiliano sembra essere ...

Juventus - Allegri ha diramato la lista giocatori per la Champions : fuori un ex Atalanta : La Juventus dopo tre giornate di campionato è prima in classifica, con tre vittorie su altrettante partite. Nonostante un gioco non di certo brillante, grazie sopratutto ai campioni della sua rosa, è riuscita a battere Chievo, Lazio in casa e Parma, con non poche difficolta'. Spiccano ovviamente gli zero gol di Cristiano Ronaldo, che nonostante buone prestazioni, non è riuscito a timbrare la sua prima marcatura in Serie A. Secondo TuttoSport, da ...

Juventus - Alex Sandro-Marcelo : super scambio a gennaio : Alex Sandro-Marcelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, prende sempre più corpo il potenziale scambio tra Real Madrid e Juventus sul fronte Alex Sandro-Marcelo. Il terzino del Real Madrid starebbe spingendo per lasciare il club spagnolo e sposare il nuovo progetto bianconero per riabbracciare Cristiano Ronaldo. Lopetegui dice sì ad Alex Sandro Il clamoroso […] L'articolo Juventus, Alex ...

Lemina - multa da record in Inghilterra : sanzione da oltre 100.000 euro per l'ex Juventus : Mario Lemina , ex centrocampista della Juventus, si è trasferito la scorsa estate in Inghilterra tra le fila del Southampton. Il classe '93, tra l'altro, è diventato da poco padre del figlio Isaiah-...

Calciomercato Juventus - clamoroso dietrofront : quattro operazioni per gennaio - due colpacci in entrata e due cessioni eccellenti [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 Szczesny (LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calcio in tv - crescono gli ascolti di Dazn. L’audience e gli spettatori per Parma-Juventus : Partita con più di qualche intoppo, l’avventura di Dazn come seconda emittente della Serie A 2018-19 sembra iniziare a dare qualche frutto in termini di ascolti. L’incontro tra Parma e Juventus è infatti stato seguito da una media di 723.525 spettatori per una copertura complessiva di più di 1.083.000 persone, il miglior dato fatto registrare dalla piattaforma di Perform nell’arco di queste prime tre giornate di ...

Serie A - oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus : Nielsen Sports ha rilasciato alcuni dati che delineano l’impatto di DAZN nel primo mese dal lancio in Italia. L'articolo Serie A, oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - il “monte stipendi” squadra per squadra : domina la Juventus : Serie A, il “monte stipendi” squadra per squadra vede la Juventus al primo posto della classifica, con l’Empoli fanalino di coda Tutti a rincorrere la Juventus nella nostra Serie A. La squadra torinese ha vinto gli ultimi 7 campionati, dimostrandosi dominatrice della scena italiana. Il dominio però, è anche economico. I numeri parlano chiaro ed anche dal punto di vista degli stipendi elargiti, la società bianconera ha un ...