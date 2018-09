Juventus | Barzagli crede nel gruppo | Ma le risposte le dà il campo

Juventus - Barzagli e Bernardeschi elogiano Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi del JTC per continuare ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo. I bianconeri lavorano con gruppo molto ristretto poiché mancano i 15 nazionali. Chi è rimasto a Torino, però, vuole sfruttare la pausa e arrivare al top della forma per la sfida che vedra' la Juventus impegnata contro il Sassuolo alla ripresa del campionato. Ai JTC in particolare stanno lavorando Cristiano Ronaldo, Mario ...

Juventus - Barzagli : “Ronaldo sa vincere le finali - noi più forti” : “Abbiamo lavorato per essere al livello delle più forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions, ma giocandoci le altre due andando fuori ai quarti”. Lo dice Andrea Barzagli, difensore della Juventus, che ieri sera ha ricevuto il premio “Carriera Esemplare Gaetano Scirea” a Cinisello Balsamo. “Abbiamo preso Ronaldo, un giocatore che sa come si vincono le ...

Barzagli : La mia Juventus più forte. Champions - Ronaldo sa come si fa : ROMA - 'Abbiamo lavorato per essere al livello delle piu' forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions , ma giocandoci le altre due andando fuori ...

Barzagli e la Champions alla Juventus : “Cristiano Ronaldo sa come fare” : Cristiano Ronaldo deve portare per mano la sua Juventus sino alla conquista della Champions League, anche Barzagli lo tira in ballo La Juventus sente il peso dei favori del pronostico per quanto concerne la Champions League, o forse dovremmo dire che tale peso è tutto su Cristiano Ronaldo? Sì perchè spesso e volentieri i suoi compagni lo tirano in ballo quando si parla di Champions, come fatto oggi da Barzagli, premiato al ‘Memorial ...

Juventus - Barzagli : “puntare al massimo” : La grande novità è Cristiano Ronaldo, ma nuovi grandi arrivi a parte, in casa Juve ci sono i pilastri di sempre. Tra questi Andrea Barzagli, probabilmente all’ultima stagione della sua lunga carriera. “Mi godrò sicuramente quest’anno con la mentalita’ di sempre, quella di vincere e di puntare al massimo degli obiettivi, vale per me e per ogni giocatore di questo gruppo – ha spiegato il difensore bianconero ai ...

Juventus - Barzagli punta alla Champions : “ce la giocheremo” : Juventus, Andrea Barzagli pronto ad una nuova annata intensa per i colori bianconeri, la Champions è l’obiettivo primario “Negli ultimi 2-3 anni è aumentata la consapevolezza. In Champions ce l’andremo a giocare come abbiamo fatto in questi ultimi anni”. Lo dice il difensore della Juventus Andrea Barzagli sulle possibilità dei bianconeri di portare finalmente a casa la Champions League. “Piano piano ci stiamo ...

Juventus - Barzagli : 'In Champions ce la giochiamo come negli ultimi anni' : ... sarà una stagione impegnativa come tutte le altre, spero che raggiungeremo i nostri obiettivi -aggiunge il 37enne toscano ai microfoni di Sky Sport da Atlanta dove i bianconeri sfideranno le All ...

Barzagli : 'Il tempo dirà se questa è la Juventus più forte. Champions? Ce la giocheremo' : ... quella di vincere e di puntare al massimo degli obiettivi, vale per me e per ogni giocatore di questo gruppo - ha spiegato il difensore bianconero ai microfoni di 'Sky Sport' -. Piano piano ci ...

Juventus - a tutto Barzagli : “non basta solo Ronaldo per vincere la Champions. Bonucci? La società saprà cosa fare” : Il difensore della Juventus ha parlato dell’arrivo di Ronaldo e del possibile ritorno di Leonardo Bonucci L’arrivo di Ronaldo, il possibili ritorno di Bonucci e la voglia di vincere la Champions. Sono questi gli ingredienti principali dell’intervista concessa da Andrea Barzagli ai microfoni di tuttosport, nel corso della quale ha anche allontanato l’ipotesi ritiro. Ivan Benedetto/LaPresse “Gli stimoli non ...

Juventus. Caldara 'Qui si vince sempre Basta guardare Chiellini e Barzagli' : Cosa gli ruberei? A Chiellini l'attenzione e come si muove sull'uomo, è unico al mondo. Mentre a Barzagli la letture della palla sia in fase di possesso che non possesso'. Cosa si aspetta da questa ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus?/ Calciomercato - l'agente di Barzagli ci crede : La Juventus pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:23:00 GMT)

Juventus : rinnovo con Chiellini e Barzagli : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. Lo annuncia in una nota il club bianconero. Barzagli, “pilastro della retroguardia bianconera da 7 anni e mezzo di successi, ha esteso – si legge – il proprio vincolo con la Juventus per un’altra stagione, fino al 2019. Chiellini, da 13 anni – una vita – simbolo di vittorie, emozioni, forza e valori continuerà a ...