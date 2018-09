Juve | Ronaldo e le mille sfide per essere il migliore

Juventus - Barzagli e Bernardeschi elogiano Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi del JTC per continuare ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo. I bianconeri lavorano con gruppo molto ristretto poiché mancano i 15 nazionali. Chi è rimasto a Torino, però, vuole sfruttare la pausa e arrivare al top della forma per la sfida che vedra' la Juventus impegnata contro il Sassuolo alla ripresa del campionato. Ai JTC in particolare stanno lavorando Cristiano Ronaldo, Mario ...

Juve - Ronaldo alla Continassa : tra sudore e... occhio nero! : Cristiano Ronaldo in versione... panda. Il fuoriclasse portoghese ha deciso di non rispondere alla convocazione della sua Nazionale per la Nations League. Una decisione volta a trovare la migliore ...

Trezeguet : 'La Juve vuole la Champions - Ronaldo straordinario' : David Trezeguet, presidente delle Juventus Legends, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dell'inaugurazione del quarto Juventus Store in Italia, a Roma: LA SCELTA DI ROMA - 'E' il nostro quarto store ufficiale, il marchio della Juventus continua a crescere. Roma è anche ...

Zidane ai tifosi della Juventus : “Ronaldo è il numero 1” : “Ronaldo è un leader in campo, ispira i suoi compagni”. Stiano tranquilli i tifosi della Juventus, sul campione portoghese garantisce Zinedine Zidane, nelle ultime tre stagioni tecnico di Ronaldo al Real Madrid. L’ex allenatore di CR7 si è confessato al sito della Uefa, dipingendo un campione padrone dello spogliatoio e leader in campo. “Ha molta energia e una grande influenza all’interno dello spogliatoio ...

Juventus - Alvaro Morata svela i retroscena sull'affare Cristiano Ronaldo : 'Si sapeva da prima dei mondiali' : 'Pensavo stesse per rinnovare con il Real Madrid. Poi ho parlato con un dirigente della Juventus e mi disse che stavano per comprarlo'. Con queste parole Alvaro Morata rivela i retroscena sull'affare ...

Morata : 'Ronaldo alla Juve? Non ci credevo - pensavo rinnovasse col Real' : Il riassunto dell'anno è che ho lasciato il Real Madrid per giocare la Coppa del Mondo e sono rimasto fuori '. L'ex punta della Juve chiude con una riflessione sull'immagine 'pubblica' delle star del ...

Juventus - Barzagli : “Ronaldo sa vincere le finali - noi più forti” : “Abbiamo lavorato per essere al livello delle più forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions, ma giocandoci le altre due andando fuori ai quarti”. Lo dice Andrea Barzagli, difensore della Juventus, che ieri sera ha ricevuto il premio “Carriera Esemplare Gaetano Scirea” a Cinisello Balsamo. “Abbiamo preso Ronaldo, un giocatore che sa come si vincono le ...

Nazionale - Bernardeschi : "Talenti italiani ci sono"/ Sulla Juventus : "Cristiano Ronaldo ci ha dato tanto" : Nazionale, Bernardeschi: "Talenti italiani ci sono". Ultime notizie Italia, il fantasista di Carrara Sulla Juventus: "Cristiano Ronaldo ci ha dato tanto"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:13:00 GMT)

Barzagli e la Champions alla Juventus : “Cristiano Ronaldo sa come fare” : Cristiano Ronaldo deve portare per mano la sua Juventus sino alla conquista della Champions League, anche Barzagli lo tira in ballo La Juventus sente il peso dei favori del pronostico per quanto concerne la Champions League, o forse dovremmo dire che tale peso è tutto su Cristiano Ronaldo? Sì perchè spesso e volentieri i suoi compagni lo tirano in ballo quando si parla di Champions, come fatto oggi da Barzagli, premiato al ‘Memorial ...

Juve - la carica di Cristiano Ronaldo : 'Di nuovo in pista'. Primo allenamento dopo le mini vacanze : Mentre Allegri assapora il Primo 'anticipo' di Champions League a Nyon, al Forum degli allenatori europei, alla Continassa di Torino la Juventus ha ripreso l'attività dopo i due giorni di riposo ...

Rodriguez : 'Ronaldo alla Juve viaggio verso il nulla - faticherà tanto' : Dalle pagine di Marca , Juanma Rodriguez è tornato ad attaccare Ronaldo : 'Credo ancora che sia il miglior calciatore del mondo, ma penso che senza la sua vera famiglia, senza i suoi fratelli Kroos, Casemiro, Benzema, Bale, Ramos o Asensio, che disinteressatamente mettevano la loro magia al suo servizio, alla Juve dovrà ...