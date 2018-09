agi

Jack Dorsey annuncia cambiamenti epocali per #Twitter

(Di giovedì 6 settembre 2018) ​“Siamo stati impreparati”. Parola di Jack Dorsey, il ceo di. La piattaforma è stata “male equipaggiata per l'immensità dei problemi che abbiamo incontrato”. Il fondatore del social network ha prima incontrato il Congresso. Poi ha pubblicato una serie di cinguettii: “Se non troviamo soluzioni, perderemo il nostro business”. Osi ripulisce o scompare. We aren’t proud of how that free and open exchange has been weaponized and used to distract and divide people, and our nation. We found ourselves unprepared and ill-equipped for the immensity of the problems we’ve acknowledged. — jack (@jack) 5 settembre 2018 "Non ce lo aspettavamo” Dorsey ha definito“una piazza pubblica digitale”. Proprio come in una qualsiasi piazza, ci sono “idee che ispirano” e ...