Italia Svizzera Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Montreux Masters

Mountain bike - Mondiali 2018 : la Svizzera conquista l’oro nel team relay. Amaro quarto posto per l’Italia : La Svizzera rispetta il pronostico e conquista l’oro nel team relay dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide. La formazione elvetica apre nel migliore dei modi la rassegna iridata in casa, con una prestazione solida di tutti i propri atleti. Argento poi per la Germania e bronzo per la Danimarca. Si deve invece accontentare del quarto posto l’Italia, che dopo un’ottima partenza, non è riuscita a tenere il passo dei migliori nel momento chiave ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : domani si comincia con il team relay. Svizzera favorita - l’Italia punta al podio : domani inizieranno i Mondiali di Mountain bike a Lenzerheide (Svizzera). La prima gara di questa rassegna iridata sarà il team relay, ovvero la staffetta mista per squadre del cross country. Ogni nazione schiererà al via cinque atleti, che faranno un giro ciascuno sul circuito di 4 km della bike Arena. La squadra da battere sarà la Svizzera, pronto ad aprire subito con un oro la gara in casa. Gli elvetici sono campioni in carica e possono ...

Ciclismo su pista -Europei JRS/U23 : quanti titoli per l’Italia in Svizzera : Tanti sono i titoli conquistati in Svizzera, impreziositi anche da 5 argenti e 3 bronzi che ci catapultano in testa al medagliere finale – Nell’ultimo giorno oro per Guazzini-Scarsi nel Madison Juniores e bronzo per Paternoster-Balsamo in quello U23 Ed è con una medaglia di bronzo nella prova femminile Madison Under 23 che si chiude un’edizione strepitosa dei Campionati Europei per Juniores e Under 23. Letizia ...

Questa donna preferisce farsi curare in Italia che in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Campione d'Italia - il progetto della cordata svizzera : clinica - appartamenti e museo nel casinò : Un'idea positiva, per rilanciare l'economia locale " conclude il sindacalista " potrebbe essere rendere l'exclave zona franca, proprio come Livigno".

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia in cerca di un’impresa disperata per andare in finale - Svizzera e Irlanda a caccia del primato : Un’impresa disperata attende l’Italia, impegnata nell’ottava e ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito la salvezza matematica di un soffio, preservando a Hickstead appena 2.5 punti utili a garantirsi almeno il nono posto in classifica e a relegare in ultima posizione la Spagna, costretta a retrocedere in seconda divisione. Ma ...

VIDEO Ciclismo su pista - Italia Campione d’Europa! La vittoria dell’inseguimento maschile : sconfitta la Svizzera in finale : Magica Italia al Velodromo di Glasgow. Il mitico quartetto dell’inseguimento maschile si è laureato Campione d’Europa grazie a una prestazione stellare e commovente: Elia Viviani e compagni hanno sconfitto la Svizzera in una finale stellare e indimenticabile. Di seguito il VIDEO della vittoria dell’Italia agli Europei 2018 di Ciclismo su pista. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Morto motociclista Italiano in Svizzera : E' Morto il motociclista italiano che sabato pomeriggio ha avuto un incidente a Muralto, in Svizzera. Morto motociclista italiano in Svizzera L'uomo, 80 anni, era in sella alla sua moto quando è ...

Marchionne – Parla il padre della compagna - Luigi Battezzato svela le sue perplessità sulla clinica svizzera : “in Italia sarebbe stato diverso” : Sergio Marchionne ed i retroscena sulla sua morte: Luigi Battezzato, padre della compagna del manager, confessa i suoi segreti Il peggioramento repentino delle condizioni di salute di Sergio Marchionne ha sorpreso l’Italia intera. Si è scoperto solo in seguito infatti, che il il manager Italiano lottava con una malattia già da un anno. La morte del 66enne è stata inizialmente attribuita alle complicazioni di un intervento alla ...

Monuntain Bike - Europei junior/under23 2018 : oro per l’Italia! La staffetta azzurra precede Svizzera e Danimarca : Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti: sono questi i nomi dei cinque azzurrini che hanno fatto risuonare l’inno di Mameli, il “Canto degli italiani” oggi a Graz, durante la cerimonia di premiazione della staffetta agli Europei giovanili di Mountain Bike in corso nella località austriaca. Gli azzurrini, selezionati dal CT Mirko Celestino, hanno concluso la prova in 1h23’18”20, precedendo di ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia della spada maschile si ferma ai quarti - azzurri ko contro la Svizzera : La squadra maschile di spada non riesce ad avere la meglio sulla Svizzera, perdendo ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Wuxi 2018 l’Italia di spada maschile. Il quartetto azzurro, vicecampione olimpico a Rio 2016, formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, è stato sconfitto di misura, per 36-35 dalla Svizzera, al termine di un match in cui gli azzurri sono stati ...

Fed Cup 2019 - l'Italia affronterà la Svizzera a febbraio : ROMA - Sarà la Svizzera l'avversario dell' Italia nel primo turno del World Group II della Fed Cup di tennis in programma il 9 e 10 febbraio 2019. E' quanto ha stabilito il sorteggio tenutosi ...

Tennis - Fed Cup 2019 : sarà Italia-Svizzera nel primo turno del World Group II. Le azzurre contro Bencic e compagne : L’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno del World Group II della Fed Cup 2019. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto oggi a Londra: l’urna della capitale britannica ha portato in dote la compagine elvetica alle ragazze guidate da Tathiana Garbin che scenderanno in campo in trasferta nel weekend del 9-10 febbraio. Le azzurre cercheranno di sconfiggere le avversarie guidate da Belinda Bencic e Stefanie Voegele per ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia affronterà la Svizzera al primo turno del World Group II : World Group II della Fed Cup 2019, sarà Svizzera-Italia il primo passo per tentare la scalata al World Group World Group II della Fed Cup 2019, l’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno di gare. Oggi è andato in scena il sorteggio e le azzurre, come detto, si troveranno di fronte la Svizzera nel week-end del 9-10 febbraio, giocando in trasferta. La squadra capitanata da Tathiana Garbin dovrà dunque sconfiggere le colleghe ...