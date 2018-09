Italia Slovacchia Under 21 Info streaming video e diretta Rai | probabili formazioni

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : orario d’inizio e come vederla in tv : Torna in scena la nazionale italiana Under 21 di calcio, se pur in amichevole. Oggi, giovedì 6 settembre, gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la “Mol Arena” di Dunajska Streda. L’ultima volta in cui l’Italia ha affrontato la formazione europea centro-orientale risale al 2014, nel doppio incontro valido per i playoff verso la qualificazione alla rassegna continentale prevista l’anno successivo. In quell’occasione la nazionale di Gigi ...

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : le probabili formazioni. Tridente azzurro formato da Cutrone - Orsolini e Parigini : Comincia il percorso d’avvicinamento della Nazionale Under 21 di calcio guidata da Gigi Di Biagio verso il Campionato Europeo di categoria che si terrà in Italia nel 2019. Gli azzurrini affrontano in amichevole i padroni di casa della Slovacchia alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda oggi pomeriggio alle ore 18.30. Questa sarà la prima delle due gare amichevoli dell’Italia in questo inizio di stagione, con la prossima che si ...

Probabili formazioni/ Italia Slovacchia Under 21 : quote - le ultime novità live (amichevole) : Probabili formazioni Italia Slovacchia Under 21: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio dovrebbe aver già in testa il suo undici ideale(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 05:10:00 GMT)

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : programma - orari e tv : La nazionale italiana di Calcio Under 21 approfitta della settimana di sosta della Serie A, causa impegni della rappresentativa maggiore in Nations League, per disputare due amichevoli di preparazione verso gli Europei riservati alla categoria giovanile che il Bel Paese ospiterà insieme al San Marino la prossima estate (clicca qui per conoscere i convocati del CT Di Biagio). Giovedì 6 settembre gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la ...

Italia Under 21 : i convocati di Luigi Di Biagio per i test con Slovacchia e Albania : Il c.t. Italiano Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida amichevole contro Slovacchia e Albania. Sono stati comunicati i 28 Azzurrini convocati dalla Nazionale Italiana Under 21 per le partite amichevoli del 6 e 11 Settembre contro Slovacchia alla MOL Arena di Dunajska Streda e Albania, cinque giorni dopo alla Sardegna Arena di Cagliari in preparazione dei prossimi Campionati europei che l’Italia ospiterà ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania : Quando mancano dieci mesi alla Fase finale del Campionato Europeo Under21 che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la compagine tricolore di Gigi Di Biagio si prepara ad affrontare due amichevoli in vista di questa manifestazione. I match saranno contro la Slovacchia e l’Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ...

