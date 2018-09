Italia | rapporto Istat sulla popolazione 2018 | siamo 60 milioni e mezzo | abbiamo 15 500

Davvero in tre mesi i migranti irregolari in Italia sono aumentati? Un rapporto : “Tre mesi dopo la stretta di Salvini sull'immigrazione comincia a farsi sentire e l'effetto pratico rischia di trasformarsi in un micidiale boomerang”. Lo scrive oggi il quotidiano Repubblica, che pubblica un rapporto dell’Ispi sugli effetti della politica del governo sui richiedenti asilo. Una stretta notevole che, secondo l’Istituto per gli studi di politica internazionale (che ha elaborato dati del ...

Pil - il rapporto dell'Ocse : "L'Italia è l'unico paese del G7 che rallenta" : L'Italia è l'unico paese del G7 a subire una frenata della crescita del Pil, nel secondo trimestre del 2018.A renderlo noto è il rapporto dell'Ocse, relativo agli ultimi dati sull crescita del Pil dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette, comprendente le sette nazoni avanzate, che possiedono le più alte ricchezze mondiali. Del G7 fanno parte, oltre all'Italia, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Canada.Secondo i dati ...

Qual è il rapporto degli Italiani con le mostre e i teatri. Un rapporto : È una delle grandi tradizioni del nostro paese, anche se a giudicare dagli spettacoli che si affacciano nella classifica dei dieci più visti a tenere banco sono i comici che provengono dalla ...

In Italia stanno finendo le spiagge libere. Un rapporto : In Italia nonostante gli ottomila chilometri di costa tra la Penisola, le due isole maggiori e le oltre 800 isole minori, ogni estate trovare una spiaggia libera è davvero un’impresa. E le poche che ci sono, sono ubicate in porzioni di costa di "Serie B”, vicino alle foci di fiumi, fossi o fognature e quindi dove la balneazione è vietata. A dimostrarlo sono i numeri che Legambiente ha raccolto nel dossier "Le ...

CHI M'HA VISTO/ Il film sul rapporto tra realtà e tv (e sullo stato della commedia Italiana) : Tra i film che è possibile rivedere sulle piattaforme online c'è anche la commedia diretta da Alessandro Pondi, con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove fai l'amore e ti dirò chi sei, dei ComicastriUN SALTO VERSO LA LIBERTÀ/ La favoletta che fa ricordare i "marziani" del Beautiful '68, di G. Foresti

Magorno - Pd - : "Rapporto Ismea mostra ruolo agricoltura in Italia. Lavoriamo per migliorare" : ... Centinaio, conferma un dato che avevamo in parte avvertito in tutta Italia: il comparto esce da un decennio di gravissima crisi economica, con un peso ancora più forte nell'economia italiana, ...

I partiti Italiani sono rimasti senza soldi. Un rapporto : I partiti sono in bolletta. Pesano il calo dei tesseramenti, la riduzione del finanziamento pubblico e delle donazioni, insomma di tutte quelle attività che servivano a fare cassa. Per dare un'idea di quanto seria la situazione, basti pensare che il 2013 e il 2017 la contrazione è stata del 60% E' quanto emerge dal rapporto Openpolis-AGI "partiti in crisi, analisi dei bilanci delle forze politiche tra 2013 e ...

Presentazione del Rapporto Consumo di Suolo in Italia 2018 : Si è tenuto oggi, martedì 17 luglio 2017, a Palazzo Montecitorio la Presentazione dell’edizione 2018 del Rapporto sul Consumo di Suolo in Italia realizzato dall’ISPRA e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto restituisce una fotografia completa e aggiornata del territorio e fornisce una valutazione delle dinamiche di cambiamento della copertura del Suolo e della crescita urbana, anche a livello locale, e ...

Farmaci - Rapporto AIFA : ecco qual è la categoria di medicinali più consumata dagli Italiani : È stato presentato oggi in AIFA il Rapporto Nazionale sull’uso dei Farmaci, che propone anche quest’anno una descrizione dettagliata dell’assistenza farmaceutica in Italia, fotografando un incremento rispetto al 2016 pari al 4,3% per i consumi e all’1,2% per la spesa farmaceutica nazionale totale. “È importante sottolineare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale” ha dichiarato Melazzini “che ha rimborsato il 75% della spesa farmaceutica. In ...

SpecialMente di Bmw Italia - rapporto sulle attività sociali : ... noi come Bmw Italia abbiamo dimostrato non solo di crederci, ma di essere un punto di riferimento nel settore e nel mondo delle imprese in generale''. SpecialMente testimonia come il tema della ...

Nel rapporto sulla pericolosità sismica in Italia ci sono alcune assurdità : La brevità del catalogo, che è, comunque, temporalmente il più esteso al mondo, è un dato acquisito con cui i ricercatori fanno i conti da sempre. Ha il solo effetto di aumentare l'incertezza delle ...

Il giro d'affari delle ecomafie cresce 4 volte più del Pil dell'Italia. Un rapporto : Un fatturato dell'ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È ...

Il giro d'affari delle ecomafie cresce 4 volte più del Pil dell'Italia. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Emma Muscat presenta Moments : il rapporto con i fan e con l’Italia alla vigilia dell’album d’esordio : Emma Muscat presenta Moments, il suo Ep d'esordio composto da 6 brani in lingua inglese, in uscita venerdì 6 luglio 2018 con Warner Music. Emma Muscat è emersa grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi: la sua era tra le voci più apprezzate dell'edizione numero 17. Abbiamo incontrato Emma alla vigilia dell'uscita dell'album e ci ha raccontato la fase di lavorazione del disco ma anche aspettative e speranze per il ...