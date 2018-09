Istat | Italia sempre più vecchia | aumentano gli ottantenni | diminuiscono giovani e bambini

Istat : l'Italia invecchia - età media sale a 45 - 2 anni : L'Italia continua a invecchiare: al primo gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era pari a 60 milioni 484 mila unità, con una età media di 45,2 anni. Solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più. Secondo quanto reso noto dall'Istat, la popolazione di 80 anni e più raggiunge il 7%, quella di 100 anni e ...

Italia - rapporto Istat sulla popolazione 2018 : siamo 60 milioni e mezzo - abbiamo 15.500 centenari e 20 “supercentenari” : Al 1 gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era pari a 60 milioni 484 mila unità. L’età media è di 45,2 anni, riflesso di una struttura per età in cui solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha oltre 65 anni. La popolazione di persone che hanno oltre 80 anni raggiunge il 7,0%, quella di oltre 100 anni supera le 15 mila e 500 unità. Sono più di mille gli individui che hanno ...

Ritorno di fiamma tra Pitt e Aniston? "AvvIstati in vacanza in Italia dai Clooney - con Shiloh" : Dopo la fine burrascosa del matrimonio con Angelina Jolie sembra essersi riaccesa la fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Galeotta la casa di Clooney sul lago di Como, dove l'attore sarebbe ospite con la figlia Shiloh in compagnia dell'attrice.La coppia, sposata fino al 2007, sembra essersi riavvicinata, a darne notizia è il magazine australiano New Idea, secondo cui gli ex coniugi si sono incontrati segretamente per tutto l'anno. ...

L'Istat : dall'inizio della crisi il Pil italiano ha perso il 5 - 3% : Nonostante il rallentamento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, la fase di espansione dell'economia italiana prosegue comunque ormai da 16 trimestri consecutivi.

Istat : “In agosto peggiora il clima di fiducia per famiglie e imprese italiane” : Stando ai dati diffusi stamane da Istat, l'indice che misura la fiducia dei consumatori è sceso dai 116,2 punti di luglio a 115,2; mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è passato da 105,3 a 103,8. "La flessione dell'indice di fiducia dei consumatori è dovuta principalmente al deterioramento della componente economica", spiega l'istituto nazionale di Statistica.Continua a leggere

Samsung Galaxy Note 9 può essere acquIstato da oggi in Italia : Un paio di settimane fa è stato presentato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy Note 9, il nuovo esponente della famiglia di phablet del produttore sudcoreano, e adesso dopo il periodo di prenotazioni, è arrivato il momento che in tanti aspettavano. A partire da oggi, 24 agosto, il Galaxy Note 9 può essere acquistato nei negozi anche in Italia. Le vendite del nuovo phablet sono aperte da oggi, permettendo a tutte le persone interessate ad ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia nelle specialità olimpiche. Tanti pass per Tokyo possono essere conquIstati : Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del Tiro a volo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio cinque titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti nelle quattro specialità individuali ed un massimo di due squadre nel trap misto. Ognuna delle specialità olimpiche metterà in palio 4 pass: ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : i giocatori acquIstati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franchigie italiane : Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto ...

Canottaggio – Mondiali Universitari : splendidi risultati a Shanghai per l’Italia - sono undici le medaglie conquIstate : In finale con quindici barche, gli azzurri tornano a casa con undici medaglie: tre d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo Gli Universitari di Shanghai, in Cina, regalano un prestigioso successo al Canottaggio italiano che, in finale con 15 barche, torna a casa con 11 medaglie: 3 d’oro (doppio maschile, senior e pesi leggeri, quattro senza pesi leggeri femminile); 3 d’argento (quattro senza maschile, senior e pesi ...

Conte : 'L'Italia ha riconquIstato credibilità a livello internazionale' : Mercoledì 8 agosto Lega contro il ministro Moavero: ' Manca di rispetto agli italiani' 'Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente né pagava pranzi e cene in ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato da urlo nei 200 misti. Record italiano e finale conquIstata in scioltezza : Signori e signore che Ilaria Cusinato! L’argento dei 400 misti donne era stato un segnale nella piscina di Glasgow, in questa edizione 2018 degli Europei. Oggi, la ragazza veneta ha confermato il suo ottimo stato di forma e si è permessa il lusso di migliorare il suo primato italiano nelle semifinali dei 200 misti, stabilito al Trofeo Settecolli 2018: 2’10″77 il crono della ragazza allenata da Stefano Morini (il precedente ...

Sportivo - il Daily Fantasy Sport che ha conquIstato l’Inghilterra arriva in Italia : In Italia arriva Sportito: il Daily Fantasy Sport che ha conquistato l’Inghilterra. La piattaforma made in Italy che dal 2016 si è affermata in UK torna nel Paese d’origine con la vesione “for fun”: vincite e premi con iscrizione gratuita Dopo aver conquistato i maggiori mercati europei, tra cui UK, Germania, Malta e molti altri, Sportito, la piattaforma di Daily Fantasy Sport made in Italy, ma ufficialmente nata a ...