ISTAT | Coldiretti | record di over 80 in Europa grazie alla dieta mediterranea

meteoweb.eu

: RT @Borseit: Con l’inizio della #vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino. E’ quanto emerge da una analisi… - resistenzaML : RT @Borseit: Con l’inizio della #vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino. E’ quanto emerge da una analisi… - Borseit : Con l’inizio della #vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino. E’ quanto emerge da… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Con ben il 7% della popolazione, l’Italia è il Paese con la percentuale più alta di ultraottantenni indavanti a Grecia e Spagna, a conferma del valore dellacertificata da molti studi scientifici come un elisir di lunga vita. E’ quanto afferma lasulla base dei datinel report sulla popolazione residente nel 2017. Non è un caso – sottolinea la– che sul podio salgano Paesi del sudcon stili alimentari più sani. Nel Belpaese – rileva la– la speranza di vita è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 per gli uomini e a 85 per le donne. Pane, pasta, frutta, verdura, carne, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito agli italiani – precisa la– di conquistare fino ad ora ilnella longevità. Un ruolo importante ...