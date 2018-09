ISM del settore dei servizi certifica boom economia Usa

Il riposo della Leonessa – Francesca Schiavone si ritira : carISMa e tecnica - il tennis che ha reso grande l’Italia : Nella giornata di ieri Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis: se ne va una campionessa di tecnica e carisma che ha contribuito a rendere grande il tennis azzurro Sembrava dovesse ritirarsi un anno fa, ma l’integrità fisica e il ritorno in top 100 l’hanno convinta a restare Soprattutto il richiamo della competizione, un po’ come il richiamo della foresta, per lei che di soprannome fa ...

Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro - il bimbo-eroe del sISMa : Il premier Giuseppe Conte, oggi in visita a Ischia, ha incontrato nel municipio di Lacco Ameno il piccolo Ciro, il bimbo-eroe del sisma, nominato Alfiere della Repubblica dal Quirinale. E’ stato estratto dopo 16 ore sotto le macerie della sua casa crollata durante la scossa del 21 agosto 2017: a soli 11 anni, aveva protetto, incoraggiato e salvato i suoi fratellini di 7 mesi e 8 anni. L'articolo Terremoto Ischia: Conte incontra Ciro, il ...

MASSA - ASSENTEISMO IN PROVINCIA E AL GENIO CIVILE : 26 ARRESTI/ Ultime notizie - i furbetti del cartellino : ASSENTEISMO a MASSA Carrara: 26 dipendenti di PROVINCIA e GENIO CIVILE sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:17:00 GMT)

Cos’è il pensiero unico e perché è al servizio del mondial-capitalISMo : Nella sua logica essenziale, il pensiero unico corrisponde alla sovrastruttura ideologica compatta, unitaria e priva di antagonisti politici e culturali propria della struttura del fanatismo economico-finanziario globale quale si è venuto strutturando dopo l’ingloriosa fine del comunismo storico novecentesco; il quale, se non altro, permise ad alcune generazioni di nascere, vivere e morire senza sperimentare il capitale come forma di vita, come ...

Il continuo fallimento del giornalISMo davanti ai populisti : Una cronaca precisa, in effetti, non è sufficiente affinché una notizia sia trattata in modo efficace , intendendo per "efficace" la possibilità che il lettore ne ricavi una rappresentazione completa ...

Mondiali di ciclISMo 2018 : percorso e altimetria della prova in linea di Innsbruck : Tra qualche giorno si correrà la Coppa Agostoni a Lissone, poi saranno in programma le gare dei campionati Mondiali di ciclismo su strada, che si inaugurerà il 22 settembre. La rassegna iridata si svolgerà a Innsbruck fino al 30 settembre, giorno in cui saranno protagonisti i professionisti. La gara degli uomini élite proporrà un percorso impegnativo, decisamente più duro rispetto agli anni scorsi. Per questo motivo, sarà difficile vedere ancora ...

CiclISMo - prosegue la tappa cinese della Nippo Vini Fantini : sabato scatta il Tour of China : Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II Dopo la vittoria di tappa e della classifica generale del Tour of Xingtai continua la trasferta cinese del team Nippo Vini Fantini Europa OVini. Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II. LA FORMAZIONE. Per il primo dei due Tour saranno 6 gli atleti al via per ...

Macerata. Il Comune alla Borsa del TurISMo del Centro Italia : Anche il Comune di Macerata alla Borsa del Turismo del Centro Italia, MULA (Marche Umbria Lazio Abruzzo) organizzata a Porto

Le riflessioni del sindaco di Messina Cateno De Luca - dopo l'approvazione di RISMe : dopo l'approvazione del nuovo soggetto unico che avocherà a sè i compiti per lo sbaraccamento della Città… RisMe, il sindaco Cateno De Luca in un post su Facebook ha scritto : 'grazie di cuore ...

Leggi razziali - 80 anni fa la nascita del razzISMo di Stato in Italia : Cos'erano e perché è importante ricordare i provvedimenti contro gli ebrei che portarono il nostro paese a condividere le responsabilità della Shoah

Sanità - autISMo : allo studio nuove linee guida dell’ISS anche per gli adulti : Formulare diagnosi accurate nei bambini e negli adulti, riconoscere i casi e indirizzarli al trattamento, indicare terapie personalizzate a seconda delle caratteristiche individuali della persona, creare una rete di sostegno e assistenza, favorire l’interazione tra medico, paziente e familiari, rendere omogenea tra le regioni la qualità delle cure. Questi gli obiettivi principali delle nuove linee guida sul disturbo dello spettro autistico che ...

CiclISMo - splendido successo della Nippo Vini Fantini : Damiano Cima conquista il Tour of Xingtai : Il corridore della Nippo Vini Fantini conquista sia la maglia gialla di leader che quella verde a punti Damiano Cima vince il Tour of Xingtai, vincendo la classifica generale e la classifica a punti della competizione cinese. Dopo la vittoria nella prima tappa si tratta quindi del secondo successo in carriera per il neo-pro bresciano. Una maglia gialla formalmente sulle spalle di Damiano Cima, ma moralmente indossata e sudata da tutto il ...

RazzISMo : il film dell'orrore di Ferragosto - gip 'Aggressione brutale e ripugnante' (2) : (AdnKronos) - "E' ben possibile affermare la sussistenza negli aggressori, soggetti con raro livello di incultura, di un pregiudizio di ordine razziale, in forza del quale ai giovani extracomunitari, proprio in ragione del colore della loro pelle, non fosse consentito divertirsi, al pari degli altri

BullISMo a scuola contro il professore - promosso uno dei ragazzini del video-choc : Lucca, 5 settembre 2018 - Uno su sei ce l'ha fatta. Soltanto uno dei sei bulli dell'Itc "Carrara" di Lucca che si resero protagonisti dei famosi video girati in classe mentre deridevano il professore ...