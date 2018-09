Isco : 'Ronaldo? Ora al Real segnano in tanti…' : MADRID, Spagna, - ' Cristiano è un giocatore straordinario, uno che ti assicura 40-50 gol a stagione. Se vinceremo si dirà che il Real può farne a meno, se non arriverà il risultato che non si può ...

Moggi : 'Ronaldo alla Juve? Non capIsco. Dar via Caldara una caz...'. Su Lotito : 'Era romanista' : Tangentopoli non ha migliorato la politica e Calciopoli non sembra aver migliorato il pallone. 'Era il 2008. Giraudo disse: 'Ci cacciate via. Ma vedrete i banditi e gli incapaci che arriveranno dopo ...

Platini tuona : 'Il Var uccide il calcio. Ronaldo alla Juve? Non capIsco l'affare' : Perché tutti i dirigenti del mondo arbitrale sono a favore del Var? Perché si proteggono le spalle e perché stanno sempre dalla parte di chi li foraggia' ' Ronaldo? Ho trovato bizzarro che a 34 anni ...

Meglio Ronaldo o Neymar? Due operai trentini litigano e finIscono in ospedale : Per gli appassionati del mondo del pallone, il calcio non sarà mai solamente un gioco. Ciò che è successo tra due operai del Trentino Alto Adige, però, supera decisamente il limite della passione e dell'amore per lo sport. Trovatisi in disaccordo su quale fosse il calciatore più forte tra Cristiano Ronaldo e Neymar, i due uomini sono arrivati allo scontro fisico e dopo l'intervento dei Carabinieri, si sono recati entrambi all'ospedale più ...

Ronaldo day - il debutto di Cristiano a Villar Perosa : i tifosi juventini impazzIscono : Cristiano Ronaldo debutta ufficialmente a Villar Perosa. Cinquemila tifosi juventini hanno raggiunto lo stadio per assistere all’amichevole tra Juve A e Juve B e, soprattutto, per vedere in campo il loro nuovo beniamino. Cr7 ha raggiunto gli spogliatoi seguito da Leonardo Bonucci, poi si è diretto sul terreno di gioco mentre chiacchierava con Quadrado. L'articolo Ronaldo day, il debutto di Cristiano a Villar Perosa: i tifosi juventini ...

Il FIsco spagnolo restituisce 2 milioni a Ronaldo : Roma, 10 ago., askanews, - Il Fisco spagnolo avrebbe restituito poco più di due milioni di euro a Cristiano Ronaldo. Lo scrive 'El Mundo' secondo il quale il portoghese accusato di evasione fiscale in ...

FIsco Spagna restituisce 2 mln a Ronaldo : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Buone notizie da Madrid per Cristiano Rolando. L'amministrazione fiscale spagnola, che aveva imposto al nei acquisto della Juventus di pagare 18,8 milioni di euro per evasione ...

Frode fiscale : il fIsco spagnolo sconta 2 milioni a Ronaldo : Dopo aver condannato Ronaldo a pagare 18,8 milioni per Frode fiscale, il fisco spagnolo gli sconta oltre due milioni, secondo quanto riporta El Mundo. L’accordo e’ stato raggiunto a giugno, riducendo la somma a 16,7 milioni; il giocatore ha gia’ versato 13,4 milioni. E ora l’Amministrazione ha concluso che la star portoghese non deve pagare 2.094.200 euro di Iva relativa a una cessione di diritti in Asia. I due anni ...

Ronaldo e il fIsco : come la “Norma CR7” può attrarre altri grandi campioni : Magari non sarà ricordata come Legge CR7 in stile Ley Beckham spagnola, ma l’arrivo di Ronaldo può essere decisivo per la "flat tax" sui redditi esteri. L'articolo Ronaldo e il fisco: come la “Norma CR7” può attrarre altri grandi campioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo si accorda con il fIsco spagnolo : multa da 18 - 8 milioni di euro : Cristiano Ronaldo sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus lunedì 30 luglio. Il fuoriclasse portoghese si sta ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare una ...

Cristiano Ronaldo alla resa dei conti con… il fIsco! CR7 patteggia e rimedia una multa salatissima : Cristiano Ronaldo si dichiara colpevole di quattro reati fiscali ed evita il carcere, ma dovrà pagare una multa da capogiro Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un giocatore della Juventus, e l’agenzia ...

Ronaldo patteggia col fIsco spagnolo : Madrid, 26 lug. – (AdnKronos/Dpa) – Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un , e l’agenzia delle Entrate spagnola. CR7 pagherà una maxi multa di quasi 19 milioni di euro e sarà condannato a ...

Cristiano Ronaldo - accordo col fIsco/ Ultime notizie : multa da 18 - 8 milioni e 2 anni di reclusione ma… : Cristiano Ronaldo, accordo col fisco. Ultime notizie: multa da 18,8 milioni e 2 anni di reclusione ma, CR7 non finirà dietro le sbarre se si dichiarerà colpevole(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:35:00 GMT)