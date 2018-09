Il Ministro dell'Interno : quota 100 in manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori. Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...

Inter - Spalletti sorride : Nainggolan e D'Ambrosio lavorano con il gruppo : Molti dei calciatori nerazzurri sono in giro per il mondo, al lavoro con le rispettive nazionali. Ma da Appiano Gentile arrivano buone notizie, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati. Hanno ...

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic , attualmente in scadenza nel 2021. I nerazzurri vorrebbero rimuovere la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, mentre il ...

Vita da Strega - ABC lavora al remake con al centro una famiglia Interrazziale : Un altro titolo storico della tv americana e internazionale si prepara, forse, a tornare in tv.ABC ha dato il via libera per lo sviluppo di una comedy single camera ispirata a Bewitched - Vita da Strega, la storica sitcom anni '60 su una coppia formata da una Strega e da un mortale che conosce il segreto della moglie. Il progetto è creato da Kenya Barris, autore di Black-ish che ha da poco interrotto il suo contratto con ABC Studios per ...

Strade Interrotte : disagi per aziende e lavoratori - la Uil chiede partenze anticipate dei pullman : Ritardi consistenti accumulati dagli utenti del trasporto pubblico che devono raggiungere la zona industriale di Termoli CAMPOBASSO. Questa mattina la UIL Molise, unitamente alle categorie UILTEC, ...

Scioperi Enel per tutelare i lavoratori Interinali - si inizia il 3 settembre 2018 : Lo sciopero nazionale Enel del 3 settembre 2018 è solamente il primo di una serie di iniziative che hanno proclamato le sigle sindacali Ugl, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil per protestare contro la precarietà dell’occupazione e le mancate assunzioni dei lavoratori interinali. Il 2 agosto scorso l’incontro tra Enel e sindacati presso la sede del Ministero del Lavoro si è concluso in maniera negativa e dunque le associazioni di categoria ...

Genova - nuovo ponte pronto fra 5 mesi a costo zero? Al Governo non Interessa - a chi lavora sì : ...in collegamento con gli studi del canale televisivo Class Cnbc, versione italiana del canale paneuropei Cnbc Europe che trasmette notizie economiche da tutto il mondo 24 ore su 24, è stato il ...

Genova - un nuovo ponte pronto fra 5 mesi a costo zero? Al Governo non Interessa - ma a chi lavora sì : Forse non interesserà a lui ma all'economia nazionale al Paese sì" C'è da restare basiti leggendo certe dichiarazioni".Ad affermarlo,in collegamento con gli studi del canale televisivo Class Cnbc, ...

[L'Intervista] "Vi spiego perché il decreto Dignità è una buona legge che difende i lavoratori" : Idem per i lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo, molto meglio tutelati in altre nazioni europee, come in Francia, dove anche il tempo che trascorre tra un ingaggio e l'altro viene ...

Calciomercato - Inter-Keita : si lavora per chiudere - ma Candreva prende tempo : L'Inter corre veloce su due strade parallele: nella prima accelera, va un po' più forte e prosegue spedita, ma nell'altra va un po' a rilento. I nerazzurri stanno lavorando per uno scambio: Keita ...

Interrotta la collaborazione tra Fedez e J-Ax - Newtopia si spacca continuando a lavorare con Federico Lucia : Stop alla collaborazione tra J-Ax e Fedez con la spaccatura di Newtopia. Secondo quanto riporta la pagina ufficiale dell'etichetta discografica che hanno fondato insieme, la società sarebbe pronta a seguire il percorso artistico di Federico Lucia, ora che entrambi hanno deciso di tornare alle loro carriere da solisti. L'interruzione della collaborazione tra i due artisti era già stata annunciata qualche tempo fa e ben prima del concerto allo ...

Lavorare da casa online - con Internet : Lo sviluppo della tecnologia ha permesso sia l’affermazione di nuove figure professionali, con la possibilità di guadagnarsi da vivere attraverso un sistema di relazioni informatiche e di offerta di prodotti, intrattenimento e servizi proposti su blog, siti, canali youtube o Instagram, sia il riconoscimento per legge di formule contrattuali di smart working in cui Lavorare da casa è diventato una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ...

Intervista ad Alessandro Casillo per Ancora Qui : “Mi alzo alle 6 per andare a lavorare e ne vado fiero” : Alessandro Casillo rilascia il nuovo singolo, Ancora qui, a quattro anni dall'ultimo progetto discografico. Il nuovo brano è disponibile in radio e in digital download da giugno e segna il ritorno in musica di Alessandro Casillo che dopo un debutto entusiasmante da teenager prodigio, la vittoria a Sanremo Giovani nel 2012 e l'album #ALE ai vertici delle classifiche, a fine 2014 ha deciso di fermarsi per concentrarsi su se stesso e sulla ...

'Sto lavorando su casi molto Interessanti'. Leosini annuncia il ritorno di Storie Maledette : La storica trasmissione di cronaca nera torna in onda su Rai 3 nella prossima stagione TV. La conduttrice e ideatrice annuncia: 'Sto lavorando su casi molto interessanti'