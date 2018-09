Inter | nuovo assalto a Modric per gennaio!

Casinò di Campione nuovo incontro in Prefettura : verso un tavolo al Ministero dell'Interno : Questa mattina, martedì 4 settembre, i sindacati e i rappresentanti dei dipendenti del Casinò di Campione d'Italia sono stati nuovamente ricevuti in Prefettura . Nessun rappresentante del Governo era ...

Salvini vuole Intervenire sul calcio con una proposta folle : nuovo attacco agli stranieri! : Matteo Salvini sta pensando di entrare a gamba tesa anche sul calcio, il Ministro dell’interno coglie la palla al balzo per “limitare” gli stranieri Il Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha idee abbastanza chiare ed estreme in merito agli stranieri che giungono in Italia. Note le sue politiche relative all’immigrazione, ma adesso Salvini vorrebbe intervenire anche sul calcio. Il Ministro ha in mente alcune ...

Renault Italia - Xavier Martinet nuovo direttore generale. Per Chrétien altre funzioni all'Interno del Gruppo : ROMA - Xavier Martinet è il nuovo direttore generale di Renault Italia e sostituisce Bernard Chrétien che, dopo 5 anni in qualità di direttore generale, svolgerà altre...

L’ultimo treno dell’Europa. Intervista a Boualem Sansal sul suo nuovo romanzo : Ute Von Ebert è l’erede di un impero industriale. Vive a Erlingen, una roccaforte dell’alta borghesia tedesca, archetipo della fantasia mitteleuropea, una tipica città tedesca pulita e prospera. Nelle lettere alla figlia Hannah che si è trasferita a Londra, Ute racconta la sua vita in città, assedia

Artifact : un'Intera partita giocata in un nuovo video di gameplay : Il nuovo card game di Valve, Artifact, ha affrontato un importante banco di prova al PAX West 2018, essendo giocabile sullo showfloor della fiera da tutti i partecipanti alla convention.Proprio in occasione di questo appuntamento, gli sviluppatori hanno mostrato il gameplay di Artifact giocando un'intera partita che potete ammirare nel video in calce, riportato da RockPaperShotgun. La partita è accompagnata da un commento che spiega le ...

Il 118 del Trasimeno potenziato con un nuovo mezzo di soccorso avanzato per Interventi complessi : UMWEB, Castiglione del Lago, " La rete dell'emergenza territoriale del Lago Trasimeno e di Città della Pieve, si arricchisce di un nuovo mezzo di soccorso avanzato , MSA, in grado di trasportare nel ...

Atletica – Meeting Internazionale Città di Padova : Shubenkov star del nuovo stadio : Meeting internazionale Città di Padova: Shubenkov 13.09 è la star del nuovo stadio Nel 32° Meeting internazionale Città di Padova, applausi per Sergey Shubenkov. Il fuoriclasse russo vola tra le barriere dei 110 ostacoli in 13.09 (+1.7), un crono di assoluto valore per il capolista mondiale dell’anno (12.92 in questa stagione) che si conferma ancora al top, dopo che agli Europei di Berlino si è dovuto accontentare dell’argento al ...

Telecamere nascoste - spie - Interrogatori. Cosa c'è di nuovo nell'inchiesta su Montante : Nel diario sono annotati, maniera molto certosina, appuntamenti, incontri, telefonate con imprenditori, politici, giornalisti, personaggi di primo ordine del mondo dell'antimafia - come Tano Grasso e ...

Inter - ansia infortuni : Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale - Nainggolan di nuovo ko : Gli attaccanti fuori con il Bologna raggiungeranno comunque l'Argentina. Il belga di nuovo con problemi alla coscia

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...

Inter - Nainggolan c'è - scocca l'ora del Ninja - il nuovo leader : Degli appena 100 minuti giocati nel suo precampionato si è quasi persa traccia: a Lugano all'ex Roma era bastato giocare al piccolo trotto dentro il suo mondo ideale, ovvero il 4-2-3-1; a Sion si è ...

Hellpoint è un nuovo Interessante sci-fi RPG ambientato a bordo di una stazione spaziale abbandonata : Cradle Games e tinyBuild hanno annunciato lo sviluppo di Hellpoint, un nuovissimo RPG fantascientifico ambientato a bordo di una stazione spaziale abbandonata.Previsto per PlayStation 4, PC, Switch e Xbox One, Hellpoint ha luogo in seguito a un "imponente cataclisma quantico" e spetta al giocatore esplorare la stazione per scoprire cosa l'ha causato. È più facile a dirsi che a farsi, perché sarete perseguitati da nemici e forze demoniache dai ...

L'Interessante indie Praey for the Gods si mostra in un nuovo video gameplay : Praey for the Gods, precedentemente chiamato Prey for the Gods, è sicuramente un progetto molto interessante e fortemente ispirato all'esperienza proposta da Shadow of the Colossus.Il titolo lo abbiamo già visto in azione molto tempo fa e da un po' non riceviamo notizie. Tuttavia, oggi le cose sono cambiate, perché grazie a un nuovo video pubblicato da IGN, possiamo tornare ad ammirare il gioco.Qui sotto potete dare uno sguardo a questi 4 minuti ...

Strootman al Marsiglia - guerra social Roma-Inter/ Da Malcom a Modric : nuovo scontro su Twitter : Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma,Lorenzo Pellegrini sottolinea: "Kevin ci mancherà a tutti", l'addio polemico dell'olandese