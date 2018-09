Inter | Karamoh | Avevo poco spazio Ora voglio giocare di più

Inter - Karamoh : c’è anche il Bordeaux sul giocatore : Non solo Saint Etienne. Su Yann Karamoh, esterno offensivo in uscita dall’Inter, avrebbe messo gli occhi anche il Bordeaux. Coi Verts sembrava tutto fatto, ma secondo gianlucadimarzio.com i girondini si sarebbero fatti avanti proprio nelle ultime ore. Per precauzione, il francese oggi non si è allenato con la squadra. Ormai imminente il suo addio ai nerazzurri.L'articolo Inter, Karamoh: c’è anche il Bordeaux sul giocatore ...

Inter - Yann Karamoh ha scelto il Saint Etienne : torna in Ligue 1 in prestito secco : Yann Karamoh a un passo dall'addio all'Inter. L'esterno francese di origine ivoriana, arrivato solo un anno fa dal Caen, ha detto sì al Saint Etienne. Yann piaceva anche a Schalke e Spartak Mosca: ...

Inter - i “casi caldi” Candreva - Joao Mario e Karamoh : le ultime novità : Candreva, Joao Mario e Karamoh continuano a far discutere, i tre calciatori della rosa dell’Inter si allenano quasi in disparte in attesa di sistemazione Candreva, Joao Mario e Karamoh stanno vivendo quasi da separati in casa in queste ore all’Inter. Le ultime ore per qualcuno, altri invece rimarranno in rosa a far da comprimari dopo aver rifiutato diverse offerte che arrivavano dall’estero. Candreva ad esempio, sarebbe ...

Inter - deciso il futuro di Karamoh : Se ne è parlato con il Parma , ma alla fine Yann Karamoh resterà all' Inter . Come riporta Sky Sport , il giocatore è pronto a giocarsi nuovamente le sue carte alla corte di Luciano Spalletti .

Inter : il Parma insiste per Karamoh - sta per svanire il sogno Modric : Mancano poco più di 24 ore alla chiusura del calciomercato e l'Inter farà l'ultimo tentativo per il grande sogno dell'estate, ovvero Luka Modric. Secondo le ultime indiscrezioni, il croato terrà l'ultimo incontro decisivo con Florentino Perez, dove cercherà di liberarsi per approdare a Milano. I nerazzurri attendono alla finestra. Intanto il club di Corso Vittorio Emanuele in queste ore deciderà il futuro di Yann Karamoh che con l'arrivo di ...

Inter - Nainggolan e Karamoh infortunati : prime 'tegole' per Spalletti : La sconfitta e la prestazione incolore dell'Inter contro il Sion è stata archiviata come una normale tappa di passaggio [VIDEO], in questa fase in cui conta essenzialmente mettere minuti nelle gambe, in vista degli impegni ufficiali. L'unica nota realmente stonata è stato il problema muscolare di Radja Nainggolan, uscito dopo poco più di 20'. Gli esami strumentali effettuati all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il ...

Inter : Nainggolan - distrazione muscolare. Distorsione per Karamoh : Sono stati effettuati gli esami strumentali per Radja Nainggolan e Yann Karamoh all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra per il ...

Inter - il comunicato ufficiale sugli infortuni di Karamoh e Nainggolan : Karamoh e Nainggolan infortunati, l’Inter ha diffuso un bollettino medico per chiarire quanto accaduto ai due uomini della rosa di Spalletti Karamoh e Nainggolan alle prese con due acciacchi dopo la prima amichevole dell’Inter. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato in merito alle condizioni dei due calciatori: “Esami strumentali per Radja Nainggolan e Yann Karamoh all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: ...

Lugano Inter 0-3 : gol e highlights. Decidono Lautaro Martinez e un doppio Karamoh : Un gol del suo nuovo numero 10, una doppietta del giovane Karamoh: parte così la stagione dell'Inter, con un 3-0 al Lugano nella prima amichevole stagionale in cui i tifosi hanno potuto vedere ...

