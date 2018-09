Inter | febbre Champions League | in 60mila per il Tottenham Ultime notizie | San Siro sarà

Inter - febbre Champions : 60.000 biglietti venduti per la gara d'esordio contro il Tottenham : Mancano solo una dozzina di giorni e, per l' Inter , la Champions League sarà di nuovo realtà. I nerazzurri sono pronti a tornare nell'Europa più importante a 6 anni di distanza: l'ultima gara giocata ...

Inter - febbre Champions League : già 60mila tifosi per il Tottenham : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI CARLO ANGIONI SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Inter, alla prova Champions, come gestirà Spalletti il doppio impegno? Gasport