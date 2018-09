Instagram | in arrivo ' IG Shopping' | l' app dedicata agli acquisti RUMORS

Nadia Toffa su Instagram torna nei panni di Iena. Inchieste in arrivo : Nadia Toffa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un foto che la ritrae nuovamente nei panni di Iena. È la prima volta che indossa il completo scuro da quando ha dovuto ritirarsi dalle scene per sottoporsi alla chemioterapia. Già qualche giorno aveva annunciato che sarebbe ritornata in trasmissione e ora la promessa è realtà. La giornalista è già al lavoro in redazione, per preparare nuove Inchieste – come lei stessa rivela. A commento ...

Instagram - sempre più dura la lotta ai fake account : in arrivo tre nuove opzioni : ... 'la nostra community ci ha detto che è importante comprendere gli account che raggiungono molte persone, specie se condividono informazioni su attualità, politica e società'. Ma i cambi di rotta ...

Reggio Calabria nel cuore - il post su Instagram di Ginobili ricorda la Viola 20 anni dopo il suo arrivo [FOTO] : Manu Ginobili e il ricordo del primo allenamento con la Viola a Reggio Calabria: la foto su Instagram, 20 anni dopo, è commovente In attesa di decidere il suo futuro in NBA, Manu Ginobili ha ben chiaro in testa e nel suo cuore, il proprio passato. La stella argentina dei San Antonio Spurs ha postato su Instagram una splendida foto, raffigurante se stesso, 20 anni fa, pronto ad allenarsi per la prima volta sul parquet della Viola a Reggio ...