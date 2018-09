Inps | la malattia costa quasi 5 miliardi l' anno Controlliamo il 5% dei

Visita fiscale Inps : la comunicazione della malattia è possibile con WhatsApp : La societa' odierna è sempre più interconnessa e anche la modalita' e la validita' delle comunicazioni ufficiali tra soggetti diversi, che sia tra privati o tra privati e Pubblica Amministrazione, sta cambiando velocemente. Ecco, quindi, che anche le comunicazioni tra dipendente e datore di lavoro subiscono l'effetto di questi mutamenti. L'Inps ha fornito [VIDEO], recentemente, dei chiarimenti importanti circa la validita' di una comunicazione ...

Malattia e assenza da lavoro - cosa fare : la guida Inps : Nel caso di assenza dal lavoro per Malattia, il lavoratore è tenuto ad osservare determinate regole, affinché il periodo in cui non presta la propria attività lavorativa venga pagato in busta paga dal datore di lavoro, che può poi conguagliare l’importo riconosciuto con i contributi Inps da versare all’Istituto previdenziale. A tal fine, nei giorni scorsi l’Inps ha pubblicato sul proprio portale internet una guida sul funzionamento del ...

Inps - certificato medico di malattia e visite fiscali : cosa deve fare il lavoratore : Sul sito Inps (www.Inps.it), di recente è stata pubblicata una guida sul certificato medico di malattia online e su come si svolgono le visite fiscali. La guida è unalista di FAQ facile da concultare e mette in evidenza, fra le altre cose, il ruolo del lavoratore e a cosa deve stare attento nella procedura da […] L'articolo Inps, certificato medico di malattia e visite fiscali: cosa deve fare il lavoratore proviene da Scuolainforma.

Malattia e visita fiscale - come funziona : le istruzioni dell’Inps : L’assenza temporanea del lavoratore in caso di Malattia, determina una serie di obblighi che devono essere osservati al fine del corretto riconoscimento delle giornate di Malattia nel cedolino paga. Oltre all’obbligo di recarsi presso il medico curante per l’invio del certificato medico telematico all’Inps, il lavoratore è tenuto a mettere in atto tutti quei comportamenti che gli permettono di tornare sul posto di lavoro il prima ...