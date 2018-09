INPS | Boeri punta il dito sulle assenze per malattia

INPS - Boeri : da stop Privacy su visite fiscali perdita 4 mln anno : Roma, 6 set., askanews, - La sospensione del sistema di data mining Savio, utilizzato dall'Inps per ottimizzare l'assegnazione delle visite di controllo sui dipendenti in malattia, ha comportato una '...

PENSIONI & INPS/ L'idea di Boeri per controllare le scelte di Governo e Parlamento : L'INPS starebbe pensando a creare una struttura di valutazione delle proposte di legge sulle tematiche di lavoro e di riforma delle PENSIONI. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:07:00 GMT)

INPS - Boeri vuole nuova struttura per valutare misure governo : Una nuova struttura per valutare l'impatto delle norme varate dal governo. E' l'ultima idea dell'Inps guidato da Tito Boeri che ha allo studio la riorganizzazione della direzione Studi e ricerche ...

Tito Boeri - l'INPS sbaglia e rovina la vita a un pensionato : ora l'istituto è costretto a pagare : Quando l'Inps sbaglia i conti deve pagare. Quando poi l'istituto guidato da Tito Boeri, garantisce che si può andare in pensione ma poi salta fuori che i suoi conteggi sono errati, e quindi non si può ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I consigli per Di Maio e l'INPS di Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 4 agosto. I consigli a Di Maio e Boeri di Giuseppe Pennisi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 05:57:00 GMT)

L'INPS di Tito Boeri sbaglia i calcoli : un assegno su quattro è sballato - scattano i rimborsi : L'Inps sbaglia i conti e si tiene ogni mese centinaia di euro che dovrebbe invece versare ai suoi iscritti. Se ne accorgono due trevigiani che prima protestano, inascoltati, con i funzionari locali, e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il messaggio di Damiano a Di Maio su INPS e Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 luglio. Cesare Damiano parla a Luigi Di Maio di Inps e Tito Boeri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 05:56:00 GMT)

Boeri - M5s tentato dalla pressione per farlo dimettere dall'INPS : Il capogruppo alla Camera D'Uva ne chiede le dimissioni: 'Le sue valutazioni sul decreto dignità sono politiche e non tecniche' -

Tito Boeri fa politica dall'INPS Pronto per la segreteria del Pd? : In questi giorni tiene banco il protagonismo del presidente dell’Inps Tito Boeri che da tempo “fa politica” dal più alto scranno della gestione pensionistica italiana. Boeri, giova ricordarlo, è stato per anni direttore della fondazione Debenedetti ed è stato messo alla prestigiosa presidenza da Matteo Renzi. Segui su affaritaliani.it

INPS : M5S - Boeri non tecnico ma politico - si dimetta : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell’Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un’entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che ...

Decreto dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente INPS Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

"Atteggiamento da politico - non da tecnico". M5S chiede le dimissioni di Boeri da presidente dell'INPS : "Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell'Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un'entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che hanno sofferto di più questi ...

Boeri contro Di Maio e Salvini/ Dl Dignità - il presidente INPS contro il Governo : previsto calo occupazione : Boeri contro Di Maio e Salvini: scontro totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:21:00 GMT)