India - essere gay non è più un reato : la decisione della Corte suprema : Fino ad alcuni giorni fa, in India essere omosessuale era considerato un reato punibile con fino 10 anni di carcere. Il secondo Paese più popolato al mondo ha smesso adesso di decretare l'attrazione verso una persona del proprio sesso come un atto contro la natura. La decisione è arrivata direttamente dalla Corte suprema dell'India che ha messo fine ad una legge erogata nell'epoca coloniale e che era diventata un'ostacolo per i cittadini ...

