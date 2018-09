In Pakistan il pallone è tornato a rimbalzare

vanityfair

(Di giovedì 6 settembre 2018) C’era una nazionale scomparsa, scivolata nell’oblio, cancellata dalle competizioni. E ce n’eravamo tutti dimenticati. Da tre anni ilnon giocava una partita ufficiale. E’a farlo, proprio in questi giorni, nella Coppa dell’Asia Meridionale. Ha battuto 2-1 il Nepal e il fatto di aver giocato – non solo di aver vinto – riconsegna al pianeta-calcio la nazionale del. La verità è che il calcio – in– da tre anni era andato in default, imploso per autocombustione. Succede che nel 2015 il presidente della Federazione, tale Syed Faisal Saleh Hayat, viene rieletto a furor di popolo. Anzi no. L’accusa degli avversari è pesante: brogli elettorali. Parte un’inchiesta, se ne occupa la giustizia sportiva. Il movimento calcistico viene affidato ad un giudice esterno nominato dalla Corte Suprema di Lahore. La Fifa non ci sta. Non può accettare ...