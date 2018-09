In India l' omosessualità non è più un reato

India - la corte suprema cancella il reato di omosessualità : Il secondo Paese più popoloso del mondo non considera più l’omosessualità come un «reato contro natura». È una storica decisione quella della corte suprema dell’India ha depenalizzato l’omosessualità, mettendo fine all’applicazione di un divieto contenuto in una legge dell’epoca coloniale....