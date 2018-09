IN INDIA L' OMOSESSUALITA' NON E' PIU' UN REATO Ultime notizie | la vittoria del Principe

Il «principe INDIAno dei gay» ha vinto. L’omosessualità non è più un reato : «Accettare l’omosessualità in India è questione di vita o di morte», ci aveva raccontato il principe Manvendra Singh Gohil, noto per essere diventato il primo nobile a dichiarare al mondo la sua omosessualità. Per di più essendo nato in India. Un gesto che gli è costata l’intera eredità (il regno di Rajpipla) ma soprattutto la famiglia. I genitori lo hanno bandito dopo avere cercato di farlo curare da guru e santoni e la mamma ha ...

INDIA - la corte suprema cancella il reato di omosessualità : Il secondo Paese più popoloso del mondo non considera più l’omosessualità come un «reato contro natura». È una storica decisione quella della corte suprema dell’India ha depenalizzato l’omosessualità, mettendo fine all’applicazione di un divieto contenuto in una legge dell’epoca coloniale....