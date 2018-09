: #Ilva,Costa:subito meno impatto Tamburi - CyberNewsH24 : #Ilva,Costa:subito meno impatto Tamburi - TelevideoRai101 : Ilva,Costa:subito meno impatto Tamburi - RichbonesE : RT @minambienteIT: #Ilva @SergioCosta_min 'Sono i migliori risultati con le peggiori condizioni' -

Per la copertura dei parchi minerari dell', "rispetto alla scadenza iniziale del 2021, portata a febbraio 2020 da Calenda, abbiamo ottenuto l'anticipo alla fine dell'ultimo trimestre 2019". Lo afferma il ministro dell'Ambientesu facebook. Vengono inoltre, "per la prima volta fissati i tempi intermedi per la copertura dei parchi. Entro aprile 2019 sarà coperto il 50% del parco più vicino alla città e la struttura realizzata dovrà coprire la parte più importante per il quartiere", dice.(Di giovedì 6 settembre 2018)