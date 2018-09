Ilva | sono ore ' calde' | ok da Mittal a 10 700 assunzioni

Ilva - al via le trattative al MISE. Di Maio : "Ci sono presupposti per chiudere" : Il dossier Ilva torna sul tavolo del MISE - Ministero dello sviluppo economico, dove si tenterà di trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le ...

Trattativa Ilva. Fiom Cgil : 'Confindustria Taranto si faccia da parte - ci sono interessi differenti' : Come Rsu Ilva della Fiom Cgil ribadiamo la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei ...

Ilva - Di Maio : 'Sono ore delicate - ma avremo buoni risultati' : Per l'Ilva 'queste sono ore delicatissime'. È quanto afferma il vice premier Luigi Di Maio intervistato da Radio Radicale che si dice ottimista sul tavolo che si riunisce oggi al ministero dello ...

Ilva - Di Maio : "Sono ore delicatissime" : 8.20 "Queste sono ore delicatissime" per l'Ilva.Così il ministro dello Sviluppo, Di Maio, a Radio Radicale. Il ministro si dice comunque ottimista sulla riunione di oggi al Mise: "un tavolo che può dare buoni risultati. Io credo che ci siano i presupposti". Al ministero si incontrano sindacati, commissari Ilva, Arcelor Mittal e Governo per arrivare al passaggio definitivo della società dall'amministrazione straordinaria al nuovo investitore. ...

Il pm anti-Ilva Sebastio : "Non si possono tenere persone a arresti navali" : 'Ci sono delle leggi. Se non piacciono si possono cambiare come è stato fatto, ahimè, per l'Ilva. Ma non si possono tenere le persone agli arresti navali'. Così Franco Sebastio , magistrato che ha ...

Gara Ilva - Di Maio : "Delitto perfetto. Non ci sono presupposti per revoca" : La Gara per l'aggiudicazione dell'Ilva è un "delitto perfetto" e può essere revocata, ma servono i presupposti . Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Sociale Luigi Di Maio nella conferenza ...

Ilva - Avvocatura a Di Maio : “Ci sono vizi - ma la gara non è nulla”. E Arcelor pensa a più occupati - ma con stipendi minori : La gara non è automaticamente annullabile, anche se ci sono effettivamente dei vizi. L’Avvocatura generale dello Stato ha inviato al ministero dello Sviluppo Economico il parere richiesto da Luigi Di Maio, rigettando di fatto la palla nel campo del vicepremier. Perché le “possibili anomalie” nel bando per l’assegnazione dell’Ilva, sulle quali il Mise chiedeva un chiarimento, secondo l’Avvocatura c’erano ...

Ilva - Boccia (Pd) : “Di Maio fa bene a procedere in autotutela se ci sono irregolarità in gara di cessione a Mittal” : “Ilva? Chi predica fretta per la sua vendita, in nome e per conto del mercato, sbaglia. L’Ilva oggi è in piedi perché in questi ultimi anni è intervenuto lo Stato, con l’amministrazione straordinaria voluta dai governi di centrosinistra“. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sul caso Ilva. E puntualizza: “L’Ilva sarebbe fallita non per i risultati economici, ma ...

Ilva - Di Maio all’Avvocatura di Stato : “Dica se ci sono estremi per annullare la gara”. Conte : “Irregolarità accertate” : Una lettera all’Avvocatura di Stato per chiedere un parere sulla “sussistenza di ragioni di interesse pubblico” che possano portare a un “eventuale annullamento d’ufficio” della gara per l’assegnazione dell’Ilva. Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, lo aveva annunciato e lo ha fatto. Dopo i rilievi dell’Anac, il governo si è mosso per capire se esistano gli ...