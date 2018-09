Ilva | più assunzioni dirette e soldi per gli esodi | così Di Maio ha migliorato il “piano

Il caso Ilva definisce il futuro industriale del Paese - ma serve una riflessione più ampia : Con l'accordo ormai in fase di chiusura sull'Ilva, forse, si apre una nuova pagina per il Governo gialloverde. Si apre la fase del "governo" dei problemi del Paese e si chiude, almeno temporaneamente, la lunga fase di campagna elettorale che ci accompagna ormai da quasi un anno. La dimensione economica e occupazionale del caso Ilva ha costretto, forse per la prima volta, il Ministro Di Maio a fare delle scelte sulla base non di emozioni e ...

Ilva - ArcelorMittal : inizia percorso impresa più forte e pulita : Roma, 6 set., askanews, - 'Oggi è l'inizio di un lungo percorso per fare dell'Ilva un'impresa più forte e più pulita'. Così l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Matthieu Jehel, ha commentato l'...

Ilva - a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini per chiedere la chiusura : "Non c'è più tempo" : La protesta era già stata programmata da tempo, ma arriva proprio nel giorno dell'accordo per la cessione dell'acciaieria ad Arcelor Mittal per cui invece festeggia il sindaco Melucci: "C'è ancora tanto da fare, ma possiamo guardare al futuro con maggior fiducia"

Ilva - accordo più vicino : si tratta su 10.700 posti : Piccoli passi avanti nella notte, una riunione che doveva riprendere un poco prima di mezzanotte ma che poi è stata aggiornata alle 2 e mezza. In mattinata nuovi incontri ristretti per rivedere le proposte che nel frattempo ArcelorMittal ha aggiornato e definito meglio e poi alle 13 nuova riunione plenaria alla presenza del ministro dello Sviluppo ...

Ilva - riprende la trattativa tra sindacati e Arcelor : si va verso la no-stop. Di Maio : “Fiducioso”. Più cauti i metalmeccanici : È il primo giorno della “settimana decisiva”, come l’ha definita il ministro Luigi Di Maio. Quella in cui riparte il dialogo tra ArcelorMittal e i sindacati al tavolo istituzionale alla ricerca di un’intesa che spingerebbe il governo a far entrare gli acquirenti di Ilva negli stabilimenti dal 15 settembre, quando scadrà la proroga del commissariamento. Se sul fronte ambientale tutto appare definito con la garanzia di non ...

Ilva - il dibattito è più vivo che mai. Martina : "Lavoratori meritano riposte" : Continua la querelle sull'Ilva , con gli animi che rimangono sempre più accesi. Mentre il vicepremier Di Maio non ha escluso l'annullamento della gara per l'assegnazione dell'acciaieria di Taranto ad ...

Ilva - perché la gara non si può più annullare : ... a differenza del governo passato, pone al primo posto l'ambiente e la salute dei cittadini, là dove lo sviluppo economico è messo in secondo piano, appartenendo alla sua visione del mondo quella che ...

Diciotti - Autostrade - Ilva : più rischio Italia in 3 autogol : Non serve un Premio Nobel dell'economia e nemmeno un solone della finanza per capire perchè molti investitori stranieri, con la parziale eccezione dei fondi attivisti, stanno voltando le spalle all'Italia e in soli due mesi hanno ...

Ilva - TUTTE LE CONTRADDIZIONI DI Di MAIO/ Ultime notizie - Calenda : "Ministro ha capito che non più chiuderla" : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:54:00 GMT)

Ilva - Luigi Di Maio : 'Lo Stato ha compiuto il delitto perfetto' : "Sono qui a spiegarvi che su Ilva è Stato commesso un delitto perfetto". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, illustrando il parere dell'Avvocatura di Stato sulla gara ...