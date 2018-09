Ilva | l' accordo c' è | niente esuberi e ricollocamenti con articolo 18

Ilva - c'è l'accordo per 10.700 assunzioni. Ma i sindacati : ora il referendum dei lavoratori : l'accordo tra sindacati ArcelorMittal 'è fatto ma per noi, per essere fatto, deve essere approvato dai lavoratori con il referendum'. Lo ha detto Francesca Re David, segretaria generale Fiom, uscendo ...

Ilva - da Arcelor ok a 10.700 assunti. I sindacati : «Accordo fatto». Di Maio : gara salva : Salgono i lavoratori da assumere subito rispetto alla proposta iniziale fatta ieri. Anche se il testo è ancora alla verifica finale da parte delle sigle che continuano a limare i dettagli, secondo diverse fonti si potrebbe chiudere l'accordo intorno all'ora di pranzo dopo la ripresa del tavolo prevista per le 10. Francesca Re David, segretaria Fiom Cgil parla esplicitamente di «Accordo fatto, da sottoporre all’approvazione dei ...

Ilva - da ‘chiudere gli impianti fuori norma’ all’accordo. Impressionante cambio di linea M5s : errore fidarsi : Il cambio di linea del M5s sull’Ilva è Impressionante. Dopo aver sfiorato il 50% a Taranto incassando i voti di coloro che ne volevano la chiusura, adesso è il momento del cambiamento. Governo del cambiamento appunto. Il Movimento 5 stelle parlava il 5 maggio 2018 di “un percorso criminale durato 12 decreti legge che prevede l’immunità penale per i Commissari e i futuri affittuari/acquirenti, anche in caso di accertamento di ...

Ilva - Re David (Fiom) : “Accordo raggiunto - ora referendum lavoratori. Di Maio? Ha avuto un ruolo importante” : Svolta sul tavolo Ilva. Dopo le polemiche di mercoledì tra sindacati e azienda ArcelorMittal, la trattativa si è sbloccata durante la notte. A rivendicare come sia stato raggiunto l’accordo è stata anche la leader della Fiom, Francesca Re David, sottolineando come “per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum”. Una consultazione che, spiegano pure dalla Uilm, potrebbe ora essere organizzata “già entro la ...

