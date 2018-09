Ilva | intesa vicina | ok all' assunzione di 10 700 lavoratori

Ilva - intesa vicina : da ArcerlorMittal via libera all'assunzione immediata di 10.700 lavoratori : Salgono a 10.700 i lavoratori da assumere subito: è questa la proposta migliorativa contenuta nel testo aggiornato presentato da ArcelorMittal ai sindacati, che accoglie la loro richiesta. Il testo è ora alla verifica finale da parte dei sindacati, che lo stanno rileggendo e limando

Ilva - intesa per 10.700 assunzioni : 9.00 ArcelorMittal ha accolto la richiesta dei sindacati, appoggiata dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico, Di Maio, di garantire all'Ilva 10.700 assunzioni subito. E' quanto riferiscono fonti sindacali. Il nodo per giungere a un accordo sarebbe dunque stato sciolto. Il tavolo delle trattative al ministero dello Sviluppo riprende alle 10 per mettere a punto le carte.

Trattative a oltranza sull'Ilva. Intesa con Mittal per 10.700 assunzioni subito : Sono andate avanti per tutta la notte le Trattative tra Mittal, sindacati e governo, durante la riunione fiume al Mise sul destino dell'Ilva di Taranto, ancora in corso. La notte, stando a quanto trapela, ha portato consiglio, nella misura di un aumento delle assunzioni previste. Diecimilasettecento secondo la nuova proposta fatta dai sindacati, appena accolta dal colosso indiano, anziché i 10.300 indicati nella bozza di accordo ...

Ilva - in bozza intesa 10.300 assunti : 18.32 La bozza di intesa sull'Ilva che sta circolando al Mise, dove è ancora in corso la trattativa, prevede 10.300 assunti da parte di Arcelor Mittal. Se l'operazione sarà perfezionata verrà "formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato presso le affiliate ad un numero complessivo di 10.300 lavoratori che siano alle dipendenze della società Ilva già alla data di sottoscrizione del contratto, di cui 10.100 entro il 31 dicembre ...