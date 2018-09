adnkronos

: New post: 'Ilva, i nodi da sciogliere ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Ilva, i nodi da sciogliere ' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Ilva, i nodi da sciogliere - frarss : Ilva, i nodi da sciogliere -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Notte di lavoro serrato al Mise tra sindacati, Mittal e governo per la cessione dell'. Una 'non stop' che vede ancora forti distanze tra le parti che però tenteranno il rush finale in giornata . L'...