Ilva | Di Maio | Risultato migliore possibile Con intesa non si annulla la gara

Ilva - Di Maio : 'E' il miglior risultato nelle peggiori condizioni' : "Siamo all'ultimo miglio, sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati i rappresentanti dei lavoratori, in cui si è cercato di raggiungere il miglior risultato possibile nelle ...

Ilva : Di Maio - con l'accordo non si annulla la gara : 'l'accordo raggiunto tra ArcelorMittal e sindacati fa sì che cada l'interesse pubblico necessario per annullare la gara vinta da ArcelorMittal per l'acquisizione di Ilva'. Lo ha detto il ministro ...

Ilva - da Arcelor ok a 10.700 assunti. I sindacati : «Accordo fatto». Di Maio : gara salva : Salgono i lavoratori da assumere subito rispetto alla proposta iniziale fatta ieri. Anche se il testo è ancora alla verifica finale da parte delle sigle che continuano a limare i dettagli, secondo diverse fonti si potrebbe chiudere l'accordo intorno all'ora di pranzo dopo la ripresa del tavolo prevista per le 10. Francesca Re David, segretaria Fiom Cgil parla esplicitamente di «Accordo fatto, da sottoporre all’approvazione dei ...

Ilva - Re David (Fiom) : “Accordo raggiunto - ora referendum lavoratori. Di Maio? Ha avuto un ruolo importante” : Svolta sul tavolo Ilva. Dopo le polemiche di mercoledì tra sindacati e azienda ArcelorMittal, la trattativa si è sbloccata durante la notte. A rivendicare come sia stato raggiunto l’accordo è stata anche la leader della Fiom, Francesca Re David, sottolineando come “per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum”. Una consultazione che, spiegano pure dalla Uilm, potrebbe ora essere organizzata “già entro la ...

Ilva : Di Maio incontra sindacati e Confindustria : 2 Ilva ad un bivio. Oggi Di Maio presiedera' presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico un incontro a cui prenderanno parte le principali sigle sindacali e i rappresentanti di Confindustria. Dopo settimane di forte dibattito sulle sorti della gara governativa che ha assegnato al gruppo ArcelorMittal la proprieta' dell'Ilva, si è giunti ad una data cruciale per capire cosa accadra'. Come noto, infatti, l'attuale ...

Ilva - Di Maio ora cede : si va verso l'accordo con Mittal : Trattative serrata, anzi serratissima e una nuova bozza di accordo per trovare un'intesa sugli occupati. Ma le distanze rimangono. È un tavolo senza fine quello in corso all'Ilva, iniziato poco dopo le 14.30 e che rischia di andare anche in notturna. Mittal, sindacati e governo si sono ritrovati al Mise con l'obiettivo di arrivare all'intesa per il passaggio del gruppo al colosso dell'acciaio dopo un trattativa che dura da oltre un anno. La ...

Sull'Ilva Di Maio tradisce i grillini e se stesso. Meglio così : Roma. Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico, non aveva alternative con l’acciaieria Ilva. Se avesse respinto la trattativa con l’investitore ArcelorMittal avrebbe dovuto rifinanziare l’azienda in amministrazione straordinaria per decreto, il 13esimo “salva Ilva”. Proprio come aveva fatto