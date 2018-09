Ilva | Di Maio | “Miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni Per lavoratori no

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 settembre 2018) “Sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati ovviamente i rappresentanti dei, in cui si è cercato di raggiungere il migliorpossibili”. Così il vicepremier e ministro Luigi Diarrivando al Mise, in merito all’accordo raggiunto sul dossier. In attesa delle firme ufficiali, Diha rivendicato: “Possiamo dire che non ci saranno esuberi e non ci sarà il Jobs Act nell’azienda, tutti riceveranno una proposta da ArcelorMittal. Ma non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, adesso aspettiamo la firma” L'articolo, Di: “Miglior. Perno esuberi e no Jobs act” proviene da Il Fatto Quotidiano.