Ilva | Di Maio incontra sindacati e Confindustria

Ilva - Di Maio ora cede : si va verso l'accordo con Mittal : Trattative serrata, anzi serratissima e una nuova bozza di accordo per trovare un'intesa sugli occupati. Ma le distanze rimangono. È un tavolo senza fine quello in corso all'Ilva, iniziato poco dopo le 14.30 e che rischia di andare anche in notturna. Mittal, sindacati e governo si sono ritrovati al Mise con l'obiettivo di arrivare all'intesa per il passaggio del gruppo al colosso dell'acciaio dopo un trattativa che dura da oltre un anno. La ...

Sull'Ilva Di Maio tradisce i grillini e se stesso. Meglio così : Roma. Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico, non aveva alternative con l’acciaieria Ilva. Se avesse respinto la trattativa con l’investitore ArcelorMittal avrebbe dovuto rifinanziare l’azienda in amministrazione straordinaria per decreto, il 13esimo “salva Ilva”. Proprio come aveva fatto

Ilva - al via le trattative al MISE. Di Maio : "Ci sono presupposti per chiudere" : Il dossier Ilva torna sul tavolo del MISE - Ministero dello sviluppo economico, dove si tenterà di trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le ...

Ilva - i sindacati al tavolo con Di Maio : “Se vuole chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...

Ilva - riprende la trattativa tra sindacati e Arcelor : si va verso la no-stop. Di Maio : “Fiducioso”. Più cauti i metalmeccanici : È il primo giorno della “settimana decisiva”, come l’ha definita il ministro Luigi Di Maio. Quella in cui riparte il dialogo tra ArcelorMittal e i sindacati al tavolo istituzionale alla ricerca di un’intesa che spingerebbe il governo a far entrare gli acquirenti di Ilva negli stabilimenti dal 15 settembre, quando scadrà la proroga del commissariamento. Se sul fronte ambientale tutto appare definito con la garanzia di non ...

Di Maio : “Flat tax? È nel contratto ma non deve favorire i ricchi. Ilva? Ore delicate - credo che ci saranno buoni risultati” : “Salvini parla di urgenza della flat tax? Questo è un argomento da contratto di governo. E ci siamo detti che questa misura deve aiutare i più deboli. Se favorisce i ricchi, non va bene”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale. “Non è una novità che la flat tax sia una misura che la Lega vuole portare avanti – continua – “Noi del M5s, dal canto nostro, ...

