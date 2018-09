Ilva | Di Maio | “È l’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili Ora

Ilva - l’accordo ai raggi X. Il confronto tra Piano Calenda e Di Maio : La bozza di intesa Calenda prevedeva 10mila occupati, circa 1.200-1.500 addetti travasati nella società mista Ilva-Invitalia e circa 2mila esodi incentivati. Il nuovo accordo alza il numero di occupati a 10.700 ma scompare la società mista e quindi il numero di esodi incentivati sale a 2.500-2.800...

Di Maio : Ilva - è miglior intesa possibile : 15.44 L'accordo raggiunto al Mise sull'Ilva tra sindacati e Arcelor Mittal è stato "il miglior risultato possibile nella peggiore situazione possibile". Lo sottolinea il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Tutti i lavoratori saranno assunti con l'articolo 18, quindi il Jobs Act non entra in fabbrica", aggiunge. L'intesa è stata trovata in "tre mesi, dopo 6 anni di inconcludenze", rivendica. E annuncia: "Ora ...

