Ilva | da Arcelor ok a 10 700 assunti I sindacati | «Accordo fatto» Di Maio | gara salva

Ilva : impegno di ArcelorMittal per 10.700 assunzioni ma il tavolo al Mise continua : PRIMAPRESS, - ROMA - Alla fine di un incontro ad oltranza tenutosi fino a notte fonda al Ministero per lo Sviluppo Economico, Mise ,, la società ArcelorMittal ha accolto la richiesta dei sindacati, ...

Ilva - da Arcelor ok a 10.700 assunti. I sindacati : «Accordo fatto» : Salgono i lavoratori da assumere subito rispetto alla proposta iniziale fatta ieri. Anche se il testo è ancora alla verifica finale da parte delle sigle che continuano a limare i dettagli, secondo diverse fonti si potrebbe chiudere l'accordo intorno all'ora di pranzo dopo la ripresa del tavolo prevista per le 10. Francesca Re David, segretaria Fiom Cgil parla esplicitamente di «Accordo fatto, da sottoporre all’approvazione dei ...

Ilva - il tavolo al MISE : ArcelorMittal accetta<br> la richiesta dei sindacati : Giovedì 6 settembre 2018, ore 8:30 - Le trattative al MISE sull'Ilva sono andate avanti per tutta la notte. Secondo gli ultimi flash di agenzia ArcelorMittal avrebbe accettato la proposta dei sindacati e in particolare di assumere subito 10.700 lavoratori.Ilva, le trattative del 5 settembre Mercoledì 5 settembre 2018Aggiornamento ore 20:06 - Potrebbe essere il giorno decisivo per l'Ilva. Al MISE si sono incontrate tutte le parti in causa e la ...