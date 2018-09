Ilva | c’è l’accordo per 10 700 assunzioni

Ilva - Di Maio dopo parere Avvocatura : “È stato commesso il delitto perfetto. Nella gara c’è pochissimo di regolare” : Un “delitto perfetto” perché “Nella gara c’è pochissimo di regolare“. Luigi Di Maio riapre la partita sull’Ilva dopo il parere dell’Avvocatura di stato, la quale ha sottolineato in 35 pagine al momento ‘segrete’, come Nella gara di assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio dell’assegnazione ad ...

Di Maio : “Sull’Ilva non c’è fretta. L’offerta di Arcelor Mittal? Migliorata - ma non è ancora sufficiente” : «Non c’è fretta», dice Luigi Di Maio, per «assegnare l’Ilva al primo compratore che passa». Al termine del maxivertice al ministero dello Sviluppo economico, alla presenza di ben 62 organizzazioni e associazioni a vario titolo interessate all’affare Ilva che hanno ricevuto le (note) nuove proposte da parte dell’unico compratore al momento su piazza...

Ilva - Emiliano : se queste sono le proposte «non c’è alternativa a chiudere» | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Oggi c’è un affollato dibattito sul futuro dell’Ilva : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha invitato 62 delegazoni diverse a parlare dell'acciaieria di Taranto: il sindaco della città ha detto che è una "sceneggiata" e si è rifiutato di partecipare The post Oggi c’è un affollato dibattito sul futuro dell’Ilva appeared first on Il Post.

Ilva - Cantone : “Sui rilanci c’era scarsa chiarezza - ma si potevano consentire. Calenda? Mi ha chiamato - era arrabbiato” : Il governo non può annullare la gara che ha portato all’assegnazione dell’Ilva sulla base del parere dell’Anac, chiesto ufficialmente dal ministero dello Sviluppo Economico. Lo spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, proprio il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Che svela anche un retroscena legato alle ore successive alla pubblicazione delle 8 pagine nelle quali vengono sintetizzate ...

Ilva - c’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5s - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...