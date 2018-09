Ilva | c' è l' accordo | al via 10 700 assunzioni

Mattarella soddisfatto per la chiusura dell'accordo su Ilva : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha espresso 'soddisfazione' per la chiusura dell'accordo sull' Ilva di Taranto siglato oggi al Mise con il colosso indiano ...

Mattarella soddisfatto per la chiusura dell'accordo su Ilva : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha espresso "soddisfazione" per la chiusura dell'accordo sull' Ilva di Taranto siglato oggi al Mise con il colosso indiano ...

Ilva - DI MAIO : "RISULTATO MIGLIORE POSSIBILE"/ Ultime notizie - c'è accordo : "In fabbrica non entra Jobs Act" : ILVA , accordo tra Arcelor Mittal e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di MAIO ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Ilva - Di Maio : “È l’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora una legge speciale per Taranto” : Dopo l’accordo raggiunto sull’ Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio , a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio . E ancora: “Ora il vero obiettivo ...

Ilva - Furlan - Cisl - : accordo strategico per tutto il Paese : Roma, 6 set., askanews, - 'E' davvero importante la firma oggi dell' accordo sull' Ilva che tutela l'occupazione dei lavoratori in tutti i siti produttivi, il diritto dei cittadini di Taranto al ...

C’è un accordo su Ilva : In cambio della cessione della più grande acciaieria d'Europa, la società ArcelorMittal assumerà subito 10.700 degli attuali dipendenti e non farà esuberi The post C’è un accordo su ILVA appeared first on Il Post.