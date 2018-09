Ilva | accordo più vicino | si tratta su 10 700 posti

Ilva - accordo vicino su 10.700 assunti. Di Maio : "Siamo all'ultimo miglio" : Notte di trattative non-stop al Mise: si potrebbe chiudere l'accordo intorno all'ora di pranzo

Ilva - il tavolo al MISE : ecco la bozza di accordo di ArcelorMittal : Aggiornamento - Potrebbe essere il giorno decisivo per l'Ilva. Al MISE si sono incontrate tutte le parti in causa e la ArcelorMittal ha presentato la sua bozza di accordo. La multinazionale ha garantito l'assunzione a tempo indeterminato di 10100 lavoratori entro il 2018, che dovrebbero salire a quota 10300 entro il 2021. Entro il 23 agosto 2023 è invece previsto l'impegno di formulare "una proposta di assunzione" ai lavoratori attualmente in ...

Ilva - Di Maio ora cede : si va verso l'accordo con Mittal : Trattative serrata, anzi serratissima e una nuova bozza di accordo per trovare un'intesa sugli occupati. Ma le distanze rimangono. È un tavolo senza fine quello in corso all'Ilva, iniziato poco dopo le 14.30 e che rischia di andare anche in notturna. Mittal, sindacati e governo si sono ritrovati al Mise con l'obiettivo di arrivare all'intesa per il passaggio del gruppo al colosso dell'acciaio dopo un trattativa che dura da oltre un anno. La ...