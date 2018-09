Ilva | a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini per chiedere la chiusura | Non c' è

Trattativa Ilva. Fiom Cgil : 'Confindustria Taranto si faccia da parte - ci sono interessi differenti' : Come Rsu Ilva della Fiom Cgil ribadiamo la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei ...

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Ilva : volantino Pd Taranto - 'Zero esuberi' : Taranto, 29 AGO - "Il tempo delle scelte", "zero esuberi" e ancora: "Di Maio e i Cinquestelle prima avevano la ricetta, e ora?". Sono alcune delle frasi che si leggono sul volantino del Pd di Taranto, ...

Martina : sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

Taranto - Martina con i lavoratori Ilva : 9.43 Il segretario del Pd, Martina, si è recato stamane ai cancelli dell'Ilva di Taranto, prima dell'inizio del turno delle 6 e ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino. Poi ha ascoltato e discusso con gli operai del futuro dell'azienda e dello stallo imputato al comportamento dell'esecutivo. "Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda (...). Il governo attuale ...

Perché su Ilva l'interesse politico di Di Maio non coincide col bene di Taranto : Spiegare a una città dove quasi un cittadino su due ha votato M5s che il cambiamento non sarà dirompente come promesso è un rischio che può costare consensi. Con la vertenza Ilva, Luigi Di Maio tiene Taranto appesa a un filo, ma se il filo dovesse spezzarsi la batosta potrebbe essere grande tanto qu

Caos Ilva - Calenda : “Di Maio circo - firmerà con Mittal”/ Ultime notizie - sindaco Taranto “scendiamo in piazza” : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Ilva - la Bei pronta a finanziare il futuro di Taranto : Milano, 24 ago., askanews, - La Bei è pronta a valutare il finanziamento sino a metà del piano di rilancio industriale e ambientale dell'Ilva. 'Dobbiamo prima attendere di vedere come va a finire la ...

Ilva - sindaco Taranto - Pd - : Di Maio irrazionale - dica cosa vuol fare : "Ormai non c'è limite all'imbarazzo nel commentare le dichiarazioni di Di Maio sull'Ilva, tanti risultano gli argomenti di irrazionalità e di disprezzo dei bisogni della comunità ionica". Lo afferma ...

Ilva - il sindaco di Taranto contro Di Maio : "Irrazionalità e disprezzo per i cittadini" : Melucci contro il vicepremier: Se vuole chiudere lo stabilimento, si accomodi. Sarà sempre suo e del suo governo l'onere di gestire bonifiche miliardarie e decine di migliaia di disoccupati"

Ilva - DI MAIO : “DELITTO PERFETTO - MA GARA NON NULLA”/ Ultime notizie - Confindustria Taranto : “Siamo stufi” : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la GARA non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:27:00 GMT)

Ilva di Taranto - manifesto shock delle associazioni contro l'acciaieria : ... dovrebbe arrivare come un pugno nello stomaco ai vertici della politica italiana che da troppi anni relegano Taranto e i suoi abitanti a vittime sacrificali per la ricchezza nazionale, seppellendo ...

Ilva - scontro M5S-Camera di Commercio a Taranto : Alla vigilia del vertice sull'Ilva convocato per lunedì mattina al Mise dal ministro Luigi Di Maio tra Arcelor Mittal e sindacati per discutere di occupazione, il problema dell'acciaieria ma, ...