Ilva | a Taranto contestata deputata M5s | “Dovevate chiuderla” Emiliano | “Non firmo piano

Per l'Ilva di Taranto il giorno della svolta : Teleborsa, - E alla fine la svolta per l'Ilva di Taranto è arrivata. Anche i sindacati hanno detto sì all'accordo faticosamente trovato per l'acciaieria di Taranto per evitare i licenziamenti e ...

Per l'Ilva di Taranto il giorno della svolta : E alla fine la svolta per l'Ilva di Taranto è arrivata. Anche i sindacati hanno detto sì all'accordo faticosamente trovato per l'acciaieria di Taranto per evitare i licenziamenti e riassorbire gli ...

"Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo Di Maio" : Nel giorno dell'Ilva Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l'Ilva, come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per Taranto, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una ...

Ilva - oggi si è celebrato il funerale politico del M5s. Ora gli eletti di Taranto si dimetteranno? : Accordo firmato. In 10.700 subito assunti da Mittal, piano di esodi volontari, con un bonus di 100 mila euro lordi, anticipo dei lavori di copertura dei parchi minerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. Di Maio: “Risultato migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili”. Il premier Conte: ...

Ilva - Di Maio : “È l’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora una legge speciale per Taranto” : Dopo l’accordo raggiunto sull’Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio. E ancora: “Ora il vero obiettivo ...

Ilva - a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini per chiedere la chiusura : "Non c'è più tempo" : La protesta era già stata programmata da tempo, ma arriva proprio nel giorno dell'accordo per la cessione dell'acciaieria ad Arcelor Mittal per cui invece festeggia il sindaco Melucci: "C'è ancora tanto da fare, ma possiamo guardare al futuro con maggior fiducia"

Trattativa Ilva. Fiom Cgil : 'Confindustria Taranto si faccia da parte - ci sono interessi differenti' : Come Rsu Ilva della Fiom Cgil ribadiamo la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei ...

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Ilva : volantino Pd Taranto - 'Zero esuberi' : Taranto, 29 AGO - "Il tempo delle scelte", "zero esuberi" e ancora: "Di Maio e i Cinquestelle prima avevano la ricetta, e ora?". Sono alcune delle frasi che si leggono sul volantino del Pd di Taranto, ...

Martina : sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

Taranto - Martina con i lavoratori Ilva : 9.43 Il segretario del Pd, Martina, si è recato stamane ai cancelli dell'Ilva di Taranto, prima dell'inizio del turno delle 6 e ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino. Poi ha ascoltato e discusso con gli operai del futuro dell'azienda e dello stallo imputato al comportamento dell'esecutivo. "Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda (...). Il governo attuale ...

Perché su Ilva l'interesse politico di Di Maio non coincide col bene di Taranto : Spiegare a una città dove quasi un cittadino su due ha votato M5s che il cambiamento non sarà dirompente come promesso è un rischio che può costare consensi. Con la vertenza Ilva, Luigi Di Maio tiene Taranto appesa a un filo, ma se il filo dovesse spezzarsi la batosta potrebbe essere grande tanto qu

Caos Ilva - Calenda : “Di Maio circo - firmerà con Mittal”/ Ultime notizie - sindaco Taranto “scendiamo in piazza” : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Ilva - la Bei pronta a finanziare il futuro di Taranto : Milano, 24 ago., askanews, - La Bei è pronta a valutare il finanziamento sino a metà del piano di rilancio industriale e ambientale dell'Ilva. 'Dobbiamo prima attendere di vedere come va a finire la ...