ILIAD | 50 GB | CHIAMATE ED SMS ILLIMITATI A 7 | 99€ | NUOVA OFFERTA Ultime notizie | ed è in

Promo ILIAD : Wind risponde con la Smart Pack/ Offerta smartphone con traffico dati e chiamate : ecco i dettagli : Promo Iliad: Wind risponde con la Smart Pack. Offerta Smartphone con traffico dati e chiamate: ecco i dettagli dell'ultima proposta dell'azienda cinese, valevole fino a settembre(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:41:00 GMT)

Vodafone - ILIAD - Wind Tre - ho. - Tim : tariffe con almeno 40GB e chiamate : Con l’arrivo di iliad il mercato della telefonia mobile ha subito un colpo verso il ribasso con tariffe che hanno visto aumentare minuti e gigabyte inclusi. Vodafone ha risposto subito con l’operatore virtuale ho. e Tim, Wind, Tre si sono adeguati, scopriamo tutte le tariffe con minuti inclusi e almeno 40GB al mese. Vodafone, ho. e gli altri, solo dopo iliad Senza iliad il cambiamento per le nostre tariffe non sarebbe probabilmente ...

Passa a Wind Tre da ILIAD e ho : 30GB e chiamate illimitate da 7€ al mese : Passa a Wind Tre da iliad, ho e operatori virtuali: chiamate illimitate verso fissi e mobili e 30GB a partire da 7€ al mese. Due tariffe tra cui scegliere, una per Wind e l’altra per Tre, per le quali è richiesta la portabilità del numero, scopriamo le tariffe in dettaglio. Passa a Wind Smart Special 7 Passa a Wind Smart Special 7 è l’offerta che l’operatore propone ai clienti di operatori virtuali escluso quelli di PosteMobile ...

Passa a Vodafone da ILIAD - Wind Tre - MVNO : 30GB e chiamate illimitate : Passa a Vodafone da iliad, Wind Tre, MVNO per avere 30GB in 4G e chiamate illimitate. L’attivazione richiede la portabilità del numero e l’acquisto esclusivo in negozio. Passa a Vodafone da iliad, Wind Tre, MVNO Per contrastare la fuga di clienti, che si sentono presi in giro dalle continue rimodulazioni dell’operatore rosso, che ha fatto del repricing un sistema aziendale per monetizzare, arrivano le Special Minuti con ...

Passa a Tim da ILIAD e ho : 30GB - chiamate ed SMS illimitati a 7€ : Passa a Tim da iliad e ho. e attiva Seven IperGO che offre a sette euro al mese, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 30GB in 4G. La tariffa si può attivare sia in negozio che online ed è richiesta la portabilità del numero. Passa a Tim da iliad e ho: Seven IperGo Passa a Tim Seven IperGO da iliad e ho, prevede chiamate ed SMS illimitati oltre a 32,4GB in 4G al costo di 7€ al mese. È stata la vera prima risposta di un operatore ...

VODAFONE sfida ILIAD : chiamate illimitate e 30 Giga ad un costo super-vantaggioso Offerta prorogata fino al 20 agosto : VODAFONE sfida Iliad: chiamate illimitate e 30 Giga ad un costo super-vantaggioso Offerta prorogata fino al 20 agosto VODAFONE punta a riconquistare i clienti persi negli ultimi mesi e, per riuscirci,...

Passa a Tim - Wind - Tre - ILIAD - ho. o Vodafone : 30GB e chiamate illimitate : Passa a Tim, Wind Tre, ho.,Vodafone, iliad: chiamate illimitate verso fissi e mobili e 30GB a partire da 6€ al mese. Quale tariffa scegliere tra quelle proposte dagli operatori? In alcuni casi dipende dall’operatore di provenienza ed è richiesta la portabilità del numero, scopriamo le tariffe in dettaglio. Passa a Tim: Seven IperGo Passa a Tim Seven IperGO se sei cliente iliad oppure ho., prevede chiamate ed SMS illimitati oltre a 32,4GB ...

Tim contro ILIAD e ho. : chiamate ed SMS illimitati e 30GB a 7€ al mese : Tim contro iliad e ho. rispolvera una delle migliori tariffe mobile: Seven IperGO a 7€ al mese con chiamate ed SMS illimitati verso fissi e mobili e 32,4GB in 4G, solo se si riceve la chiamata winback direttamente dall’operatore. L’offerta sarà proposta ad ex clienti che hanno lasciato il consenso ad essere contattati a fini commerciali. Tim contro iliad e ho. con Seven IperGO Tim contro iliad e ho. rilancia ancora con Seven ...

ho. attacca ILIAD con un’offerta identica : 40GB - chiamate ed SMS illimitati : ho. attacca Iliad e propone una nuova offerta fotocopia della nuova e seconda tariffa che l’operatore francese ha lanciato qualche giorno fa. Come nel caso della prima offerta anche con questa seconda la differenza è nel costo, un euro in più, ma in questo caso vi è anche un’altra caratteristica differente. La seconda, nuova, offerta di ho. mobile A parte un nome che non ha il minimo senso, ho. può contare sulla rete Vodafone ed è su ...

Inizio d’agosto con ulteriori problemi ILIAD Italia : chiamate impossibili verso alcuni numeri : La sfida a distanza tra Iliad Italia ed Ho. Mobile si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo alcune precisazioni che abbiamo voluto condividere con voi questa mattina a proposito della seconda offerta ufficiale da parte dell'operatore virtuale di Vodafone (qui troverete tutte le informazioni del caso). In particolare, oggi 1 agosto si parla molto di un ulteriore problema tecnico che potremmo giudicare limitante per chi ha scelto di puntare ...

Nuova offerta ILIAD : 40GB - chiamate ed SMS illimitati a 6 - 99€ : Nuova offerta Iliad per il primo mezzo milione di utenti che include 40GB, chiamate ed SMS illimitati a 6,99€ al mese più il costo della SIM una tantum di 9,99€. L’unica differenza con la prima offerta dell’operatore francese sono i gigabyte a disposizione ogni mese, 10GB in più per un solo euro in più. Nuova offerta Iliad a 6,99€ Dopo aver superato il primo obiettivo, un milione di utenti, e averlo superato, arriva la Nuova offerta ...

Ammessi i problemi ILIAD con chiamate in entrata e roaming all’estero : le soluzioni di Levi : Non ci sono più dubbi: i problemi Iliad per le chiamate in entrata sulla SIM sotto copertura 4G e pure nel caso di roaming estero (in Europa e non solo) sono reali ma pure in via di risoluzione. Ad ammetterlo è stato Benedetto Levi nella sessione di domande e risposte con annessa macchina della verità che si è tenuta nel pomeriggio di ieri attraverso i canali social del quarto operatore italiano. Il giovanissimo AD non ha potuto che ammettere le ...

Alcuni utenti ILIAD hanno problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G : Nei giorni scorsi numerosi utenti Iliad hanno iniziato a lamentare problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G. In breve, gli utenti risultano irraggiungibili e, di conseguenza, non riescono a ricevere le chiamate. Per il momento sono stati individuati dei modi per aggirare il fastidioso problema, ma la soluzione dovrà venire necessariamente da Iliad. L'articolo Alcuni utenti Iliad hanno problemi con le chiamate in entrata sotto rete 4G ...

Problemi diffusi per ILIAD Italia con le chiamate in entrata : la soluzione temporanea : Non è un periodo semplicissimo per Iliad Italia. L'operatore, come avrete notato anche dal nostro ultimo articolo sul tema, ha dovuto fare i conti con il Codacons in merito ad alcuni aspetti riguardanti la comunicazione in ambito pubblicitario, ma a quanto pare oggi 17 luglio bisogna prendere in esame anche alcune segnalazioni da parte di clienti che riscontrano difficoltà con le chiamate in uscita e in entrata. Cerchiamo dunque di inquadrarli ...