Il tribunale del Riesame conferma il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega

Ibiza - 59enne fa sesso con 14enne sul balcone dell’hotel. In tribunale : “Non sei più un bambino” : Gail Dickinson, 59enne scozzese, è stata accusato di avere rapporti sessuali con un ragazzino di 14 anni, figlio di una sua amica, con la quale era in vacanza a Ibiza. A denunciarla è stata la nonna del giovane che ha beccato la coppia in atteggiamenti intimi sul balcone dell'hotel che li ospitava.Continua a leggere

Lega - il tribunale del riesame conferma : “I 49 milioni devono essere sequestrati” : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura di Genova dando il via libera al sequestro dei beni della Lega per poter recuperare i 49 milioni di euro relativi alla truffa sui rimborsi elettorali per cui sono stati condannati in primo grado l'ex segretario Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito.Continua a leggere

Lega - Il tribunale del riesame conferma il sequestro di 49 milioni : I giudici del riesame di Genova hanno accolto il ricorso della Procura del capoluogo ligure, dando via libera al sequestro dei fondi della Lega al fine di recuperare i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali. Si tratta della somma relativa alla truffa per cui è stato condannato in primo grado l'ex segretario Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito.

"Ok al sequestro dei fondi della Lega". Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco ...

Fondi Lega - terminata l’udienza davanti al tribunale del Riesame : sentenza domani. Salvini : “Mi interessa appoggio popolare” : Il tribunale del Riesame si esprimerà giovedì sui Fondi della Lega. Al termine dell’udienza, infatti, i giudici si sono riservati di decidere in merito al sequestro di 49 milioni al Carroccio dopo la condanna del senatore Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori contabili del partito per la truffa alla Stato sui rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Al momento ne sono stati sequestrati circa 3. Era stata la ...

Sul Fatto del 5 settembre – Avellino - perito del tribunale : “Bulloni marci e barriera insicura” : Avellino Il perito accusa Autostrade: “40 morti per il guard rail” La strage del 2013 – Alla sbarra l’ad Castellucci e altri 14. Il tecnico del Tribunale: “Bulloni marciti e barriera insicura, ma Aspi non relazionò nulla al ministero” di Vincenzo Iurillo A lavorare di Marco Travaglio Questa volta ha ragione il Pd: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli (5Stelle) non può parlare di “pressioni interne ed ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 settembre : Avellino. Il perito del tribunale accusa i vertici : “Bulloni marci e barriera insicura” : Avellino Il perito accusa Autostrade: “40 morti per il guard rail” La strage del 2013 – Alla sbarra l’ad Castellucci e altri 14. Il tecnico del Tribunale: “Bulloni marciti e barriera insicura, ma Aspi non relazionò nulla al ministero” di Vincenzo Iurillo A lavorare di Marco Travaglio Questa volta ha ragione il Pd: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli (5Stelle) non può parlare di “pressioni interne ed ...

Crotone - al capolinea la problematica della gestione dei servizi. Dopo il fallimento dichiarato in seguito alla sentenza del tribunale di Crotone in data 16/17 luglio u.s. sarà licenziato tutto il personale : Al peggio non c’è mai fine. Una vecchia battuta che non trova una diversa affermazione quando si vuol dire che

Ivrea - incendio alla centralina elettrica del tribunale : L'ipotesi dolosa, anche se poco probabile, non viene al momento esclusa. Senza elettricità l'ufficio fasce deboli, la società Rgi e alcune attività commerciali

Paolo Becchi - i 49 milioni della Lega : 'Perchè Salvini in tribunale può vincere' : Che certa magistratura in Italia faccia politica non è una novità. Dopo essersi accanita per anni contro Berlusconi ora tocca a Salvini e al suo partito. Sotto inchiesta come ministro per aver cercato di bloccare l' immigrazione clandestina,...

Giancarlo Giorgetti : "Se il tribunale del riesame ci condanna - il 6 settembre la Lega chiude" : "Se il tribunale del riesame dovesse stabilire la confisca delle entrate future della Lega, noi come partito siamo finiti. Il 6 settembre la Lega chiude". Giancarlo Giorgetti, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, ha risposto in questo modo alla domanda sulla sentenza sui fondi della Lega.La pronuncia del tribunale del riesame di Genova è attesa per il 5 settembre. Giorgetti ha precisato: "Se quel ...

Milano - commerciante ucciso - il tribunale del Riesame : "La figlia vada in carcere" : Accolto il ricorso dei pm, la donna resta in libertà in attesa della Cassazione: i particolari del delitto che ha sconvolto i milanesi

Esecuzione della sentenza n.500 del tribunale di Vicenza : L’ufficio scolastico di Vicenza ha pubblicato oggi un avviso per l’inserimento a pieno titolo in Gae dei diplomati magistrali, così come disposto dal Tribunale di Vicenza. Il decreto di inserimento a pieno titolo in GAE – sentenza 500/2016 – è consultabile in Albo on-line del portale dell’AT. Nei confronti degli interessati, l’ AT vicentino ha […] L'articolo Esecuzione della sentenza n.500 del Tribunale di Vicenza ...

Roma - rubavano in tribunale e rivendevano merce a cinesi : incastrati impiegati della derattizzazione : Erano stati ingaggiati per effettuare interventi di derattizzazione negli uffici della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Invece, nel corso di due anni, hanno messo a segno decine di furti all'...